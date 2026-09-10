jueves, septiembre 10, 2026
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UPRA cumple 12 años formando talento para la Región Sureste de Coahuila

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Eduardo Serna | Acontecer
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La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) celebró su 12 aniversario con una ceremonia en la que reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados, autoridades y representantes del sector empresarial, para reconocer a quienes han contribuido al desarrollo y consolidación de la institución.

Como parte de los festejos, la universidad distinguió a alumnos que sobresalieron por su excelencia académica, así como a docentes que obtuvieron evaluaciones destacadas. También fueron reconocidos integrantes del personal académico y administrativo por sus años de servicio, compromiso y aportaciones a la vida universitaria.

Aleida López Barrón, rectora de la UPRA, destacó que llegar a los primeros 12 años representa el resultado del esfuerzo conjunto de las diferentes generaciones que han pasado por sus aulas y del personal que diariamente participa en la formación de los jóvenes.

“Estos 12 años representan una historia que hemos construido entre todos. Cada estudiante, docente, trabajador y egresado ha dejado parte de su esfuerzo en la UPRA y nos llena de orgullo ver cómo nuestra comunidad continúa creciendo y generando oportunidades para los jóvenes”, expresó.

La rectora resaltó la estrecha vinculación con el sector productivo de la región, por lo que también agradeció a las empresas aliadas que han acompañado a la universidad y contribuido a ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para sus estudiantes.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes egresados de diferentes generaciones, a quienes la institución reconoció como parte fundamental de su historia y como ejemplo del crecimiento alcanzado durante más de una década de actividad educativa.

“Celebrar un aniversario también nos permite reconocer de dónde venimos y plantearnos hacia dónde queremos llevar a nuestra Universidad. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la calidad académica, la vinculación con las empresas y la preparación de profesionistas capaces de responder a las necesidades de nuestra región”, señaló López Barrón.

La celebración concluyó con la convivencia entre los integrantes de la comunidad universitaria y la entrega de cupcakes conmemorativos, en un ambiente en el que la UPRA refrendó el orgullo de pertenencia y su compromiso de continuar escribiendo una nueva etapa de su historia después de sus primeros 12 años. (EDUARDO SERNA).

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