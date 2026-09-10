Supera Ramos Arizpe cifra anual de baches reparados; van 2 mil 682 en 2026

El programa de bacheo de Ramos Arizpe superó en los primeros nueve meses de 2026 el número de reparaciones efectuadas durante todo el año anterior, al contabilizar 2 mil 682 baches atendidos en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con datos del Departamento de Bacheo del Ayuntamiento, durante los 12 meses de 2025 fueron reparados 2 mil 263 desperfectos en la carpeta asfáltica, por lo que entre enero y septiembre del presente año ya se registran 419 intervenciones más que en todo el periodo anterior.

José Ángel Soto Díaz, director del Departamento de Bacheo, señaló que las labores se mantienen de manera permanente y se han concentrado principalmente en el poniente de Ramos Arizpe, con trabajos en los cinco sectores de Analco, además de colonias como Escorial, Esmeralda, Valle Poniente y Parajes de los Pinos, entre otros puntos.

“Tenemos dos cuadrillas trabajando de manera constante en diferentes sectores. La intención es avanzar con los reportes que recibimos y atender las vialidades que presentan mayor deterioro para mantenerlas en mejores condiciones”, expresó Soto Díaz.

Para estas acciones se cuenta con dos cuadrillas conformadas por un total de 14 trabajadores, quienes durante el año han empleado alrededor de 13 mil 400 metros cuadrados de material asfáltico, tanto frío como caliente. Actualmente, el personal municipal trabaja sobre la calle Industrial, en su cruce con prolongación Morelos, al interior del Parque Industrial PIDECO. El funcionario destacó que la participación de los habitantes permite identificar con mayor rapidez los puntos que requieren intervención.

“Pedimos a la ciudadanía que nos ayude reportando los baches que detecte; esos avisos nos permiten ubicarlos e incorporarlos a la programación de las cuadrillas”, indicó.

Los reportes pueden realizarse al teléfono 844-488-1800 o mediante el ChatBot municipal disponible en el 844-451-6276, canales a través de los cuales se reciben las solicitudes relacionadas con daños en la carpeta asfáltica de las vialidades de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA)