Conmemoran en la UA de C el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con la puesta en escena “CÉFIRO… ¿qué has tenido que dejar atrás?”

Por el 46 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el 10 aniversario de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, y para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en el Auditorio de la Escuela Superior de Música se presentó la puesta en escena: “CÉFIRO… ¿qué has tenido que dejar atrás?”.

Esta obra invita a reflexionar sobre la importancia de hablar, escuchar, acompañar y construir espacios donde todas las personas puedan sentirse seguras, escuchadas y acompañadas, invita a mirar hacia nuestro interior, reflexionar sobre nuestras experiencias y reconocer la importancia de acompañarnos y tender redes de apoyo.

La puesta en escena es organizada por la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, el Tribunal Universitario en materia de Género y la Coordinación de Igualdad de Género.

Asistió el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez; el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales; el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales; el director General de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Jesús Enrique Flores Enríquez.

El director de Inclusión de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Erasmo Ramos Gil; el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Sánchez Maldonado y la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación General de Extensión Universitaria, Daniela Valdez, acompañada de las y los jóvenes que forman parte del programa “Lobos en Acción”.

En su mensaje el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, enfatizó en que nadie está solo, que es fundamental conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, porque no es más valiente quien no levanta la mano, sino el que pide ayuda, porque en la Universidad siempre hay alguien que puede atender y ayudar, por lo que, invitó a los asistentes a extender este mensaje en cada rincón de la sociedad y de la institución.

Por su parte, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, comentó que esta es una obra de propiedad intelectual de la Comisión, que habla sobre los problemas que se pueden llegar a tener en el tema de la salud mental, por lo que agradeció a la UAdeC por trabajar en conjunto, y seguir construyendo una sociedad más plural, humana e incluyente para tener un mejor estado y una mejor sociedad.

“CÉFIRO… ¿qué has tenido que dejar atrás?”, propone una reflexión sobre las experiencias que nos transforman, las pérdidas, los cambios y aquello que llevamos con nosotros mientras seguimos avanzando, esta puesta en escena se realiza bajo la dirección del Mtro. Juan Alberto Pérez, con la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, integrantes del Grupo de Teatro Signos, quienes adaptaron el guion de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Durante el evento les entregaron un reconocimiento a quienes participaron en la puesta en escena: al director, Juan Alberto Pérez Hernández y a los actores, Alondra Getsemaní García Zúñiga, Juan Carlos Brondo De la Garza, Zaid Hamal Leza Ávila y Juan Martín Alexander Rodríguez González. (El Heraldo de Saltillo)