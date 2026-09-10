Admite Sheinbaum rezago en análisis de ADN de desaparecidos

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que persiste un retraso en el análisis de muestras genéticas para identificar personas, pese a que en julio venció el plazo fijado a los estados para terminar con el rezago de información genética en el Banco Nacional de Datos Forenses.

La mandataria explicó que, aunque ya se han tomado muestras a familiares de personas desaparecidas, parte de éstas todavía debe ser analizada para obtener la información de ADN que permita realizar los cotejos.

“Muchas veces se toma la muestra de los familiares, pero hay una parte que es hacer ya el análisis de la muestra para poder tener la información de ADN. Esa parte está retrasada en los estados”, reconoció.

En septiembre de 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Pública mandató a los ejecutivos estatales, a través de sus fiscalías y procuradurías, terminar con el rezago de la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses a más tardar el último día hábil de julio de 2026.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2025, estableció además que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas debía informar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los trabajos realizados para cumplir la disposición.

En la mañanera, Sheinbaum señaló que la Secretaría de Gobernación trabaja con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para integrar la información que actualmente se encuentra en distintas bases de datos.

“Lo que ha estado haciendo la Secretaría de Gobernación junto con la Fiscalía y las fiscalías estatales es hacer primero una sola base de datos, porque hay varias que están en la Fiscalía, aunque está por ley desde hace tiempo. Y el banco de ADN también está en la ley”, indicó.

La presidenta planteó destinar más recursos de las entidades federativas y de la FGR, con la participación de las comisiones de búsqueda estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda, para procesar las muestras y acelerar la identificación de personas.

“Entonces, el objetivo es que haya más recursos de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República con la compañía de las comisiones de búsqueda estatales y la Comisión de Búsqueda para que realmente pueda ser un banco y se aceleren todos los procesos de identidad”, afirmó.

Sheinbaum recordó que todavía existen personas fallecidas sin identificar en distintas entidades y consideró necesario contar con un banco nacional que permita comparar la información genética disponible.

“Entonces sí, sí, es muy importante que esté el banco de ADN nacional y que realmente pueda haber la comparación con base en, pues, los últimos adelantos de la ciencia”, sostuvo. (AGENCIA REFORMA)