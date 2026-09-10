Mantiene FBI recompensa de 2 mdd por integrante del CJNG

Estados Unidos.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene vigente una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada por autoridades estadounidenses como integrante de una red financiera vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Arredondo Pinzón, de 36 años, es hermana media de Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, señalado por Estados Unidos como un miembro de alto rango del CJNG.

Ambos son buscados por su presunta participación en un esquema internacional de fraude que tenía como objetivo a estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México.

La recompensa no fue anunciada por primera vez hoy. El Departamento de Estado la dio a conocer el 5 de agosto, cuando anunció cargos contra varios líderes del CJNG y recompensas por más de 100 millones de dólares para facilitar la captura o condena de ocho fugitivos relacionados con el cártel.

Entre ellos se encontraba Arredondo Pinzón, por quien se estableció una recompensa de hasta 2 millones de dólares.

El FBI ha vuelto a difundir su ficha como parte de su lista de fugitivos buscados.

El registro de la agencia la incorporó el 31 de agosto y actualmente la incluye entre las personas buscadas por investigaciones de crimen organizado.

Arredondo Pinzón fue acusada formalmente en Estados Unidos en septiembre de 2025 de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

De acuerdo con la acusación, ella y Montero Pinzón participaron en un esquema organizado y controlado por el CJNG que engañaba a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos mediante solicitudes de pagos y otros cargos fraudulentos.

Según el Departamento de Justicia, Arredondo Pinzón trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG que supervisaba las operaciones de los centros de llamadas y la recepción y lavado de los fondos obtenidos de las víctimas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que las ganancias del fraude eran canalizadas hacia el cártel.

La investigación señala que el fraude de tiempos compartidos ha afectado a miles de estadounidenses. Entre 2019 y 2024, unas 6 mil víctimas reportaron pérdidas por aproximadamente 350 millones de dólares relacionadas con este tipo de esquemas en México, de acuerdo con fiscales estadounidenses.

De ser declarada culpable de los cargos que enfrenta, podría recibir hasta 20 años de prisión por cada uno de los delitos relacionados con el esquema de fraude.

El caso forma parte de la ofensiva de las autoridades estadounidenses contra las estructuras financieras del CJNG, al que Washington designó en febrero de 2025 como organización terrorista extranjera. (AGENCIA REFORMA)