Natanael Cano regresa a Saltillo con su tour “Volumen 1”. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa de entretenimiento Apodaca Group anunció que el exponente de corridos tumbados, Natanael Cano, regresará a Saltillo próximamente para presentarse en vivo como parte de su actual tour “Volumen 1” y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el viernes 27 de noviembre a las 9:00 p.m y el evento se llevará a cabo en el Estadio Francisco I. Madero, que puede recibir a más de 15 mil personas.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de Eticket.mx. El evento cuenta con siete zonas diferentes con los siguientes precios: Grada General: $660, Grada Central: mil 500 pesos, Grada Tercera Base: mil 800 pesos, Grada Primera Base: mil 800 pesos, Cancha A: 2 mil trescientos noventa pesos, Zona Tumbada: 3 mil trescientos pesos y VIP Periqueras: 4 mil setecientos noventa pesos.

Natanael Cano es un cantante y compositor mexicano dedicado principalmente al género musical corridos tumbados, además de ser acreditado como el precursor del mismo gracias a grandes éxitos como “AMG”, “PRC”, “Amor Tumbado”, “Pacas de Billetes” y muchas más que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas de streaming musical y lo han llevado a consolidarse como uno de los mayores referentes actuales de la música regional mexicana.

El regreso de Natanael Cano promete un concierto con una producción de primer nivel, acompañado de sus más grandes éxitos, así como canciones de su nuevo álbum “Natanael Cano, Vol.1”. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)