Entregan Javier y Luly plaza rehabilitada con Activa tu Parque en Colinas del Sur

Se contó con la colaboración de HEB

Como parte del programa “Activa tu Parque”, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, entregó la rehabilitación de la plaza ubicada en la Ampliación Colinas del Sur, que fue posible gracias a la colaboración con HEB.

“Muchas gracias a HEB, que se pusieron la del Puebla y nos están ayudando a rehabilitar este gran espacio. Estamos muy contentos con este programa porque no solamente ha cambiado espacios públicos, sino que ha generado una mejor comunidad porque nos da la posibilidad de tener mejor convivencia, recreación, esparcimiento y fortalecer el tejido social y familiar”, dijo.

El alcalde mencionó que se han rehabilitado 20 plazas y parques con una inversión conjunta de 45 millones de pesos y un impacto directo a más de 170 mil personas que viven a 5 minutos caminando de estas plazas, y se trabaja con el programa Tu Parque al Día, con el que se busca dar mantenimiento integral a 400 parques y plazas públicas de la ciudad.

Javier Díaz destacó además la importancia de darles vida a estos espacios con actividades deportivas y culturales, que se pueden llevar a cabo con paz y tranquilidad gracias a la seguridad que impera en la ciudad y al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país, Javier Díaz destacó que en Saltillo las familias pueden salir y disfrutar de los espacios públicos a diferentes horas del día con paz, tranquilidad y seguridad.

Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación, mencionó que gracias a la inversión conjunta del Municipio y la aportación de HEB se beneficiará directamente a más de 4 mil personas que viven en el entorno inmediato.

Informó que en la plaza de la Ampliación Colinas del Sur se llevó a cabo la demolición de muros del foro, por petición ciudadana; rehabilitación de la cancha con pasto sintético; instalación de porterías nuevas y malla ciclónica en la cancha; y rehabilitación de banquetas y cordón cuneta.

Además de la construcción de gradas, bancas de concreto, mesas de ajedrez y ping-pong; aplicación de pintura; limpieza general; plantación y poda de arbolado; instalación de nuevos módulos de juegos infantiles; mejoramiento de iluminación; y la realización de un mural de arte urbano.

Roberto Carlos Palacio, gerente regional de HEB, reiteró su disposición para colaborar en la rehabilitación de este espacio público.

“Es un área para que puedan disfrutar las y los vecinos y es algo muy importante hoy que la niñez ocupa más áreas para poder disfrutar. Creo que es una muy buena iniciativa que se está llevando y nos dejaron participar, estamos seguros de que le van a sacar gran provecho y que estamos dispuestos a seguir apoyando para que Saltillo siga creciendo”, dijo.

A nombre de las y los vecinos, María de la Luz Martínez Medina agradeció al alcalde Javier Díaz González por la obra y por tomar en cuenta las necesidades de su colonia.

“Estamos contentos con esta plaza renovada que es un espacio para nuestras familias, para convivir y disfrutar. Gracias por su apoyo y tenga la seguridad que nosotros nos comprometemos a cuidar este espacio”, refirió.

Además de la entrega de la rehabilitación de la plaza, las y los habitantes del sector tuvieron la oportunidad de acceder de manera gratuita a la unidad móvil de Amor en Movimiento, con la entrega de aparatos auditivos, optometrías, servicios dentales y otros servicios de salud.

Durante el evento estuvieron presentes, Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico; y Adriana Bolaños, gerente regional de Recursos Humanos de HEB. (El Heraldo de Saltillo)