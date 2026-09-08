Presupuesto federal para Coahuila debe cubrir compromisos presidenciales: Manolo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que es necesario que los recursos que se contemplen para la entidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, cubran en su totalidad los compromisos hechos por la presidenta de México Claudia Sheinbaum para la realización de distintas obras y se apoye de manera especial el rescate de Altos Hornos de México (AHMSA).

Indicó que, en la pasada visita a Coahuila de la mandataria federal, reiteró a esta última que el tema de AHMSA representa la mayor preocupación de muchos coahuilenses que habitan en la Región Centro – Desierto, además de destacar la necesidad de que haya una participación extraordinaria del Gobierno Federal en esa problemática para que finalmente pueda resolverse, con el consecuente beneficio para miles de familias de dicha región.

“Pues (esperamos) que cubra los compromisos presidenciales que hay en Coahuila, yo siempre he dicho que el presupuesto federal sería bueno enfocarlo en lo que corresponde a Coahuila para que se cruce con los compromisos presidenciales y sea mucho más fácil la asignación de estos recursos, por ejemplo, que haya recursos para la carretera Saltillo a Monclova, que haya recursos también para el rescate de AHMSA”, expuso.

“Después de que se terminó el evento de la presidenta le comenté que ese es el tema más importante en nuestro estado, que si había alguna novedad y le planteamos la preocupación de las y los trabajadores de la gente de la Región Centro Desierto de Coahuila, le dijimos que los de AHMSA era lo más sentido, lo más importante, lo más profundo, se tiene que hacer un esquema ya a estas altura donde la Federación tenga una participación extraordinario y el secretario de Hacienda está al tanto de todo esto”, agregó.

Destacó que en esa materia ya se tiene una ruta ya muy clara y que su gobierno mantiene la coordinación con el Gobierno Federal para apoyar en ésta reactivación, que dijo, representa un compromiso presidencial en el cual dicha instancia lleva la batuta.

Recordó que al mismo tiempo el gobierno estatal ha implementado diferentes programas sociales de apoyo a las familias de esa región a través del programa Mejora Coahuila y junto con el presidente municipal de Monclova se han han estado impulsando otras inversiones.

“Durante estos últimos dos años han llegado inversiones de empresas nacionales y extranjeras a instalarse en Monclova, lo que nos ha ayudado a generar más empleo para nuestra gente y con un diálogo permanente con los trabajadores, los alcaldes, con las cámaras y los empresarios para ver desde lo local que vamos haciendo de manera paralela a la reactivación de AHMSA, porque no nos podemos quedar solamente esperanzados a la reactivación”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)