Refuerzan limpieza en zona rural de Ramos Arizpe; recolectan hasta cuatro toneladas por jornada

El incremento de residuos depositados en comunidades rurales y contenedores ubicados a lo largo de distintos caminos llevó al Ayuntamiento de Ramos Arizpe a duplicar la frecuencia de las rutas de recolección, donde actualmente se retiran entre tres y cuatro toneladas de desechos durante cada jornada.

Edgar Tamez Garza, director de Servicios Primarios, explicó que las cuadrillas municipales mantienen presencia en ejidos y localidades como San Gregorio, Ojo Caliente, Santa María, El Mesón y Cañada Ancha, además de atender los depósitos instalados estratégicamente en diversos puntos carreteros.

“Estamos hablando de recorridos donde fácilmente levantamos tres o hasta cuatro toneladas. La respuesta de la gente ha sido importante porque los contenedores se utilizan bastante y eso nos obligó a reforzar la atención que damos en toda esta zona”, señaló el funcionario.

Como parte de la ruta, las unidades recorren sectores comprendidos desde la presa San Miguel y continúan por Santo Domingo, Las Encinas y Acatita. La estrategia busca ofrecer espacios adecuados para disponer los desperdicios y disminuir la presencia de basura abandonada en caminos y áreas aledañas.

“Nos hemos topado incluso con llantas y escombro. Pedimos que nos ayuden a utilizar correctamente estos depósitos, porque fueron colocados principalmente para evitar que la basura termine regada a un costado de las carreteras”, expresó.

Ante la cantidad de desperdicios acumulados, Servicios Primarios modificó el esquema que anteriormente contemplaba únicamente una visita semanal los jueves. Actualmente las unidades realizan labores los martes y jueves, con lo que se pretende evitar la saturación de los contenedores, ampliar la cobertura en el área rural y conservar en mejores condiciones los accesos y caminos de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).