‘Rastrean’ nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe de mil 100 mdp anunciada por Sheinbaum

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, señaló que aún no se tiene claridad sobre la ubicación o características de la nueva conexión urbana de seis kilómetros anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum; mientras que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, indicó que podría tratarse de un proyecto de inversión público-privada

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, subrayó que aún no existe información precisa sobre el proyecto de una nueva conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe, anunciado este domingo por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a la capital coahuilense.

De acuerdo con lo informado por la presidenta, la obra tendría una longitud de seis kilómetros y una inversión aproximada de 1 mil 100 millones de pesos. El proyecto también había sido mencionado en marzo pasado dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2026, como parte de un esquema de inversión mixta.

Ante la falta de detalles, Díaz González explicó que solicitó al director del Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, Víctor de la Rosa, realizar gestiones ante autoridades federales para conocer exactamente a qué obra se refiere el anuncio presidencial.

“Le pedí a Víctor de la Rosa (director del Instituto Municipal del Transporte de Saltillo), que hablara con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Tanech Sánchez, tampoco tenía conocimiento”, señaló.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, coincidió en que no existe claridad sobre algún tramo carretero federal que corresponda con las características señaladas por la presidenta, aunque planteó la posibilidad de que se trate de una obra que ya contempla el Gobierno de Coahuila mediante un esquema de inversión público-privada.

“Que nosotros estemos enterados no hay algún tramo carretero, hay un tramo que se va a hacer por parte del Gobierno del Estado con inversión público-privada, que está entre Saltillo y Ramos, no sé si se refiere a ese, pero es una inversión público-privada y es estatal, puede ser”, expresó.

El alcalde agregó que espera obtener mayor información en los próximos días a través de personal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Cabe recordar que esta institución fue precisamente la que dio a conocer en marzo pasado el proyecto de conexión Saltillo-Ramos Arizpe.

“Al momento no tenemos conocimiento de realmente qué pudiera ser, de hecho Víctor de la Rosa estaba midiendo Isidro López de Brisas, más o menos, a Ramos Arizpe para ver si daban los seis kilómetros porque ahí decía seis kilómetros, mil 100 millones de pesos, o también del entronque del Oscar Flores Tapia a DeAcero, ahí también son alrededor de seis kilómetros, andaba midiendo para ver dónde pudiera ser o a qué se refería y esperemos en los próximos días tener mayor información al respecto”, expresó.

De concretarse, la nueva conexión representaría una obra estratégica para la movilidad entre Saltillo y Ramos Arizpe, dos de los principales polos industriales de la Región Sureste de Coahuila; sin embargo, hasta el momento permanecen pendientes de conocerse el trazo, modalidad de inversión, responsables de la ejecución y los puntos específicos que conectaría. (OMAR SOTO)