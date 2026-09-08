Abordan en la UA de C retos de la Inteligencia Artificial y la responsabilidad humana

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en colaboración con el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, llevó a cabo la Conferencia Magistral “Inteligencia Artificial y Responsabilidad Humana”, impartida por Laura Agosta, especialista técnica sénior de IREX.

En la Sala de Videoconferencias de la Infoteca Arteaga, estuvieron presentes el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, el cónsul de los Estados Unidos para la Educación, Prensa y Cultura en Monterrey, Jerome Sherman; la coordinadora de Relaciones Internacionales de la UA de C, Lourdes Morales Oyervides, así como invitados especiales y comunidad docente y estudiantil.

En su mensaje de bienvenida, el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Sánchez Maldonado, destacó la importancia de generar espacios de reflexión y formación en torno al desarrollo de la Inteligencia Artificial y su uso responsable, ante riesgos como la desinformación, la polarización social y los efectos adversos de estas tecnologías, es fundamental, dijo, que estudiantes y docentes desarrollen capacidades para comprender, cuestionar y verificar los contenidos generados mediante IA.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez, destacó que las universidades tienen la responsabilidad de adaptarse a las condiciones y retos del mundo actual, particularmente ante la llegada de la Inteligencia Artificial, una tecnología que, afirmó, “llegó para quedarse”.

Por lo anterior, señaló que las instituciones educativas deben caminar juntas para incorporar estas herramientas y preparar a las nuevas generaciones con los conocimientos y capacidades que exige un entorno global y competitivo.

En su intervención, el cónsul de los Estados Unidos para la Educación, Prensa y Cultura en Monterrey, Jerome Sherman, destacó la colaboración que mantiene el organismo con la UA de C para impulsar programas educativos y culturales; al tiempo que, subrayó la importancia de aprovechar la Inteligencia Artificial como una herramienta para fortalecer el periodismo, la comunicación y la educación, pero también como un desafío para las sociedades y las democracias.

Asimismo, resaltó la relevancia de promover valores compartidos como la libertad de expresión y de prensa, y reconoció la participación de la Universidad en esta iniciativa de cooperación internacional.

Posteriormente, Laura Agosta desarrolló la conferencia magistral “Inteligencia Artificial y Responsabilidad Humana”, en la que abordó los desafíos relacionados con la inteligencia artificial, la responsabilidad humana, la gobernanza digital y la ciudadanía digital, destacando la necesidad de promover una adopción responsable de estas herramientas.

Laura Agosta se desempeña como especialista técnica sénior de IREX y cuenta con experiencia internacional en inteligencia artificial, gobernanza digital, alfabetización mediática y desarrollo institucional; es maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia y ha colaborado con organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; actualmente impulsa proyectos relacionados con la adopción responsable de la inteligencia artificial, la ciudadanía digital y el fortalecimiento institucional. (El Heraldo de Saltillo)