Gerardo Aguado exige a CFE transparentar recursos y acelerar modernización de infraestructura

La persistencia de los apagones en Torreón evidencia que la política energética federal debe pasar de los anuncios de inversión a resultados medibles en la calidad del suministro, señaló el diputado local Gerardo Aguado Gómez, quien exigió a la Comisión Federal de Electricidad transparentar el ejercicio de su presupuesto y acelerar la modernización de la infraestructura eléctrica.

El legislador advirtió que las afectaciones ya tienen un costo económico documentado. El pasado 13 de agosto, la Canaco Torreón reportó caídas de hasta 30% en las ventas de algunos negocios afectados por los cortes. El 3 de septiembre, el organismo volvió a denunciar pérdidas millonarias, paros técnicos y cierres temporales, además de señalar que los responsables regionales de CFE no habían acudido a sus sesiones para presentar un programa de solución con plazos definidos.

Por otro lado, los datos presupuestales obligan a revisar las prioridades de la 4T. De acuerdo con cifras de Hacienda, la inversión física de CFE durante 2025 fue de 46 mil 642 millones de pesos, una caída de 24% real respecto a 2024. En el primer semestre de 2026, la inversión acumuló 14 mil 842 millones de pesos, 12.2% menos en términos reales que en el mismo periodo del año anterior.

“Los números muestran que el problema no se resuelve únicamente autorizando presupuestos. Hay que ejercerlos oportunamente, convertirlos en infraestructura y evaluar sus resultados. Lo que exigimos es saber cuánto se ha autorizado para nuestra región, cuánto se ha gastado y qué obras están realmente terminadas”, señaló.

Aguado planteó que la inversión anunciada para La Laguna, cercana a 4 mil millones de pesos durante el resto del sexenio, debe acompañarse de un calendario público de ejecución, diagnóstico de circuitos críticos y metas de reducción de apagones. Entre las prioridades mencionó la sustitución de equipos obsoletos, automatización de redes, sensores para detectar fallas, monitoreo en tiempo real, protecciones inteligentes y mantenimiento preventivo.

Solicitó que CFE publique indicadores específicos para Torreón sobre frecuencia y duración de interrupciones, variaciones de voltaje, circuitos con fallas recurrentes, inversión programada y ejercida, así como avances físicos de las obras. También pidió establecer un mecanismo de seguimiento con representantes empresariales y ciudadanos. (El Heraldo de Saltillo)