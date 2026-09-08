Busca Miguel Mery revisión caso por caso de obstaculización de convivencia entre padres e hijos

El presidente del Poder Judicial de Coahuila aseguró que los jueces no impiden la convivencia familiar y señaló que los conflictos pueden derivar de recursos legales o de la negativa de alguno de los progenitores

Ante los conflictos que enfrentan algunos padres para convivir con sus hijos tras procesos de divorcio, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que es necesario revisar cada caso de manera particular, al tiempo que rechazó que los jueces estén obstaculizando este derecho. Subrayó que el Poder Judicial mantiene acercamientos constantes con personas involucradas en este tipo de situaciones, tanto en Saltillo como en Torreón, y sostuvo que ningún juez impide que un padre pueda convivir con sus hijos.

“Constantemente hemos tenido acercamiento con ellos, tanto aquí en Saltillo como en Torreón. Nosotros, como juzgadores, no estamos obstaculizando, ningún juez nuestro está obstaculizando que un padre pueda ver a sus hijos. La verdad es que son los recursos y los medios de impugnación, de defensa que tienen cada una de las partes”, afirmó.

Sin ahondar en detalles, expresó que existen casos en los que alguno de los progenitores impide o dificulta que el otro tenga contacto con sus hijos, situación que, dijo, puede presentarse tanto de parte de madres como de padres.

“Imposibilita, a veces, una madre que el padre vea a sus hijos y viceversa que un padre permita a la madre ver a sus hijos”, expuso al reiterar que cada situación debe analizarse conforme a las circunstancias particulares del expediente, distinguiendo entre las determinaciones judiciales, los recursos legales y los conflictos que surgen directamente entre los progenitores, para dar celeridad a los involucrados, privilegiando ante todo el bienestar de los hijos menores. (OMAR SOTO)