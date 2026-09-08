Dos personas fallecidas en choque frontal sobre la carretera Saltillo-Zacatecas

Una tragedia carretera se registró este martes sobre la carretera Zacatecas, a la altura del ejido Guadalupe Victoria, donde un aparatoso choque frontal entre un camión de valores y un tractocamión dejó como saldo dos personas sin vida y una más lesionada.

El accidente ocurrió en el kilómetro 296, donde, de acuerdo con información preliminar, el conductor del camión de valores presuntamente habría dormitado al volante, provocando que la unidad invadiera el carril contrario y se impactara de frente contra un tractocamión que remolcaba una plataforma cargada con tubos de acero.

Tras el fuerte encontronazo, la cabina del tractocamión comenzó a incendiarse. El conductor y su acompañante lograron salir de la unidad, mientras que en el vehículo de valores uno de sus tripulantes quedó prensado entre los fierros retorcidos y otro terminó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de Policía Saltillo, Bomberos, Cruz Roja y Guardia Nacional acudieron al lugar para controlar la emergencia y brindar atención a los involucrados. Paramédicos trasladaron a un sobreviviente a un hospital, mientras que en el sitio se confirmó el fallecimiento de los dos tripulantes del camión de valores.

La carretera permaneció cerrada en ambos sentidos mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO para los procedimientos legales correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)