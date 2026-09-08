Ramos Arizpe refuerza búsqueda y protección de mujeres y menores

Municipio y Fiscalía firman acuerdos para fortalecer Alerta Amber, Protocolo Alba y acciones contra la trata de personas

Ramos Arizpe reforzó sus mecanismos para la búsqueda y localización de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como para la atención de casos relacionados con la trata de personas, mediante tres acuerdos de colaboración firmados entre el Gobierno Municipal y la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacaron que en estos acuerdos, están los compromisos relacionados con Alerta Amber Coahuila, Protocolo Alba y la Unidad de Trata de Personas, con el objetivo de mejorar la comunicación, intercambio de información y capacidad de respuesta entre ambas instituciones.

Gutiérrez Merino destacó que trabajar de manera coordinada permite actuar con mayor oportunidad ante situaciones que ponen en riesgo la seguridad e integridad de las personas.

“En Ramos Arizpe tenemos muy claro que la seguridad y la protección de las personas requieren coordinación. Con la Fiscalía General del Estado mantenemos una comunicación cercana y hoy refrendamos esa disposición de trabajar juntos para responder de una mejor manera a la ciudadanía”, expresó.

Los acuerdos contemplan acciones de colaboración, capacitación, intercambio de información y vinculación entre las autoridades involucradas.

En el caso de Alerta Amber, se fortalecerán los mecanismos de difusión y coordinación para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes; mientras que mediante el Protocolo Alba se reforzarán las acciones para la búsqueda y localización de mujeres y niñas.

El acuerdo relacionado con la Unidad de Trata de Personas permitirá estrechar la colaboración para la prevención y atención de casos vinculados con este delito.

El alcalde señaló que estos compromisos forman parte del trabajo conjunto que mantiene Ramos Arizpe con la Fiscalía General del Estado y de la estrategia de seguridad y coordinación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Cuando las instituciones comparten información, mantienen comunicación y trabajan en un mismo sentido, tenemos mejores herramientas para actuar. En Ramos Arizpe vamos a seguir haciendo equipo con el Gobierno del Estado y con la Fiscalía”, agregó.

En la firma participaron José Ángel Herrera Cepeda, fiscal de Personas Desaparecidas; Ana Ruth Herrera Torres, coordinadora del programa Alerta Amber México-Coahuila; Maricela Narro Cordero, coordinadora de la Unidad de Trata de Personas; Luis Humberto Valdez Flores, titular de la Unidad de Búsqueda y Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento.

Con estos acuerdos, Ramos Arizpe fortalece las herramientas de colaboración con las autoridades estatales para brindar una respuesta más rápida y efectiva ante casos que involucren la desaparición de personas, particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como situaciones relacionadas con la trata de personas. (ACONTECER)