Propondrá Sheinbaum ley para reducir uso de efectivo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una Ley de Economía Digital para establecer plazos específicos en la reducción del uso de efectivo.

La iniciativa acompañará al Paquete Económico que será entregado este martes al Congreso y forma parte de las medidas de digitalización de pagos que la Administración federal impulsa desde abril pasado.

“Por ejemplo, vamos a enviar la Ley de Economía Digital con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete”, informó.

En la mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre el contenido del Paquete Económico y la posibilidad de que contemple nuevos impuestos.

La mandataria señaló que el miércoles, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y los subsecretarios de la dependencia acudirán a la mañanera, en Palacio Nacional, para explicar las propuestas.

“Mañana (miércoles) presentamos todas las leyes que estamos enviando al Congreso, porque no sólo es el paquete que estamos enviando, sino hay otras leyes”, indicó.

En abril, Sheinbaum presentó una estrategia para ampliar los pagos digitales y planteó avanzar hacia el “cero efectivo”, con una primera etapa enfocada en gasolineras y carreteras.

Como parte de ese plan, el Gobierno planteó incrementar el uso de medios electrónicos de pago y avanzar posteriormente en su aplicación en otras actividades económicas.

La semana pasada, la presidenta adelantó que junto con el Paquete Económico serían presentadas reformas en materia de economía digital.

Sheinbaum informó que en los próximos días se darán a conocer medidas para micro y pequeñas empresas incluidas en el paquete.

“Y el jueves vamos a presentar facilidades muy importantes para la micro y pequeña empresa, que también vienen en el paquete. Son cuestiones muy innovadoras que nos han estado pidiendo las micro y pequeñas empresas y que también las vamos a presentar el jueves”, agregó. (AGENCIA REFORMA)