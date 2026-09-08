Prueba PISA 2025: Reportan caída en matemáticas y lectura en alumnos mexicanos

La OCDE reveló este 8 de septiembre los resultados de PISA 2025

Ciudad de México.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) dio a conocer los resultados de la prueba PISA 2025, donde más de 760 mil estudiantes de 15 años participaron en la evaluación PISA 2025, aplicada en 91 países y economías.

El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) midió el desempeño en ciencias, lectura y matemáticas.

De acuerdo con el informe PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students, señala que, frente a 2015, aumentó la proporción de estudiantes mexicanos con bajo desempeño:

13 puntos porcentuales en matemáticas

8 puntos en lectura

En ciencias no hubo un cambio estadísticamente significativo

Destaca que esto se debe, en parte, a la “incorporación al sistema escolar de más jóvenes de 15 años provenientes de poblaciones marginadas”, a lo que se suma que los puntajes de alumnos con mayores desventajas socioeconómicas, “disminuyeron menos de lo que sugieren las comparaciones simples de las puntuaciones medias a lo largo del tiempo”.

Y otro factor que enfatiza la OCDE, es que de acuerdo con los resultados de PISA 2025, durante el periodo 2022-2025, la brecha entre los estudiantes con mejores resultados (10 por ciento más alto en aprendizajes), y aquellos con los peores puntajes (10 por ciento con menor aprovechamiento), “no varió significativamente en matemáticas y ciencia, mientras que en lectura se redujo”.

La prueba PISA 2025 también revela que en todos los sistemas educativos ha crecido el uso de la IA para sus tareas escolares. En el caso de México, 47 por ciento de los estudiantes reportó utilizar chatbots como apoyo para el aprendizaje al menos una vez a la semana, mientras que el promedio en la OCDE es de 46 por ciento.

A ello se suma, que los resultados de México se incluyen en un contexto de caída global de los aprendizajes para todos los países miembros de la OCDE y de Estados y economías participantes, pues tan sólo en lectura se reporta una reducción de 28 puntos en los aprendizajes, cifra mucho mayor a la reportada por nuestro país.

Los mejores resultados generales correspondieron a las siguientes ciudades y países:

Pekín Shanghái Jiangsu Zhejiang Singapur Estonia Japón Corea Macao (China) Taipéi Chino Reino Unido

Cabe mencionar que PISA examina cómo los estudiantes aplican sus conocimientos a problemas de la vida real. En matemáticas les pide razonar, identificar cómo plantear un problema y utilizar conocimientos matemáticos para resolverlo e interpretar el resultado. (El Heraldo de Saltillo)