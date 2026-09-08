Fallece hombre de 44 años en planta Magna Formex de Ramos Arizpe

La mañana de este martes se registró el fallecimiento de un trabajador externo de 44 años mientras se encontraba en las instalaciones de la empresa Magna Formex, localizada en el Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe.

La persona fue identificada como Luis Alberto López Camacho, quien habría ingresado a la planta en calidad de contratista. De acuerdo con los primeros informes, el hombre fue encontrado inconsciente en las inmediaciones del área de transportes, junto al camión en el que se encontraba.

Al advertir que no respondía, trabajadores de la compañía auxiliaron a Luis Alberto y lo llevaron al área de enfermería, donde personal médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar con la intención de estabilizarlo.

Los esfuerzos para salvarle la vida se prolongaron durante cerca de 30 minutos. Posteriormente arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Los primeros indicios apuntan a que el contratista pudo haber sufrido un infarto, por lo que inicialmente se considera la posibilidad de que su muerte se haya producido por causas naturales. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada a través de los estudios forenses correspondientes.

Tras el reporte, elementos de la Policía Preventiva Municipal se presentaron en la planta para tomar conocimiento de lo ocurrido y mantener resguardado el sitio. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias necesarias para integrar la investigación.

El cuerpo de Luis Alberto López Camacho fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley que permitirá determinar oficialmente la causa de su fallecimiento. (EDUARDO SERNA).