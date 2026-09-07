Recibe UPRA a alumno de Medellín en programa de movilidad internacional

La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) recibió a Cristian Camilo Valencia Pineda, estudiante proveniente del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia, quien se incorpora durante el presente cuatrimestre a la comunidad universitaria como parte de un proceso de movilidad y formación internacional.

El joven colombiano cursa la Ingeniería de la Calidad en su institución de origen y durante su estancia en Ramos Arizpe participará en el proceso de doble titulación en Ingeniería en Metrología Industrial, fortaleciendo con ello su preparación profesional y académica.

La rectora de la UPRA, Aleida López Barrón, destacó que recibir estudiantes procedentes de otros países permite fortalecer los vínculos de colaboración académica y, al mismo tiempo, generar nuevas experiencias para los alumnos de la institución.

“Nos llena de gusto recibir a Cristian y ser parte de este importante proceso de doble titulación. Este tipo de experiencias fortalecen los lazos entre México y Colombia y demuestran la importancia de seguir impulsando oportunidades de formación con una visión internacional”, expresó López Barrón.

La rectora señaló además que la presencia de estudiantes extranjeros en la UPRA representa una oportunidad de intercambio cultural para toda la comunidad universitaria, pues permite a los jóvenes conocer otras perspectivas, ampliar su visión y convivir con alumnos provenientes de diferentes entornos. (EDUARDO SERNA)