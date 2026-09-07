Estiman hay en Coahuila 25 mil personas en pobreza extrema

Coahuila es uno de los estados con menor porcentaje de población en pobreza extrema, ya que mientras la media a nivel nacional es del 5.8 por ciento de la población, aquí es únicamente del 0.8 por ciento, es decir menos del uno por ciento

El titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila (SIDS), Enrique Martínez y Morales, dijo este lunes que de acuerdo con estimaciones hay en la entidad aproximadamente 25 mil personas que viven en situación de pobreza extrema, por lo que se tiene en marcha una estrategia permanente para localizar a estos coahuilenses y ayudarles mediante distintos apoyos a superar sus carencias.

Señaló que aunque se cuenta con la participación de los gobiernos municipales para la ubicación de estas personas, el ubicarlos en un estado de la extensión que tiene Coahuila sigue representando una tarea compleja, por lo que se está en espera de la publicación de resultados de la encuesta intercensal del INEGI correspondiente a 2025 para saber en dónde están esas personas, de acuerdo a la información desagregada a nivel municipal presentada en dicho instrumento.

Recordó que Coahuila es uno de los estados con menor cantidad de población en pobreza extrema, ya que mientras la media a nivel nacional de pobreza extrema es del 5.8 por ciento de la población, en Coahuila es únicamente del 0.8, es decir menos del uno por ciento, lo que se traduce en esas 25 mil personas.

“No sabemos dónde están estas personas, el INEGI no nos da ni siquiera el municipio, estamos esperando la encuesta intercensal 2025 que está por publicarse próximamente porque aquí sí va a haber información desagregada a nivel municipal, entonces esperamos contar con esta información, pero seguimos trabajando de la mano con las y los alcaldes para poder encontrar dónde están las comunidades rurales, dónde está la colonia marginada, donde pudieran estar estas personas o estas familias en pobreza extrema”, indicó.

Una persona en pobreza extrema de acuerdo al INEGI, es aquella que obtiene un ingreso inferior al de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) que son aproximadamente 2 mil 600 pesos mensuales y que tiene tres carencias o más de las seis que mide el INEGI.

“Estas seis carencias son educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios en la vivienda, materiales en la vivienda y alimentación, si tiene tres o más de estas carencias y su nivel de ingresos es inferior al de la pobreza extrema, es pobre extremo, buscamos donde está la persona que le falta el piso firme para ponérselo, en que colonia falta el agua potable para llevar una red, dónde está la casa que no tiene techo seguro, buscamos donde están las carencias para de esta forma encontrar a las personas”.

Enrique Martínez destacó que en este año el gobernador Manolo Jiménez anunció 2 mil millones de pesos en obras de infraestructura social para dotar de agua potable, drenaje sanitario, electrificación, techos, pisos, muros y cuartos adicionales a las personas que los requieren. (ÁNGEL AGUILAR)