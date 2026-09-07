Todo listo para la edición 17 del Campeonato Nacional de la Manzana en “El Regalo”

Del 10 al 13 de septiembre de 2026, el recinto charro en Arteaga será sede de este campeonato nacional, con competencias de charrería, caladero, coleadero, carrera de giros y feria de escaramuzas

El Centro de Espectáculos «El Regalo», en Arteaga, se prepara para recibir la edición 17 del Campeonato Nacional de la Manzana, que durante cuatro días reunirá a equipos y agrupaciones charras de distintos estados de México, en un encuentro que combinará tradición, deporte y convivencia familiar.

Las actividades comenzarán el jueves 10 de septiembre a las 4:30 de la tarde con la inauguración y, posteriormente, a las 5 de la tarde, participarán las escuadras de Tracomsa, Norteña de Reynosa y Valle de Saltillo. La jornada concluirá a las 8:30 de la noche con el punteadero y carrera de giros.

El viernes 11, el programa arrancará a la 1 de la tarde con los equipos de Hacienda El Rosario, Santa Sofía NL y Hajuco NL; mientras que a las 5 de la tarde participarán Compadres de Monclova, Charros de Saltillo y Sierra de Zapalinamé. A las 8:30 de la noche se realizará un caladero abierto.

Para el sábado 12 se contempla actividad desde las 11 de la mañana con Rinconada de Frontera Coahuila, Cortijo Coahuila y Vestir Charro; posteriormente competirán Sierra de Arteaga, Hacienda Gómez de Tamaulipas, Las 3 B Aguascalientes y Ganadería El Venado de Durango. Por la tarde participarán Hermanos Zulaica, Guadalupana de Reynosa y Hermanos de La Laguna, para cerrar con un coleadero abierto.

El campeonato llegará a su cierre el domingo 13 de septiembre con una misa a las 11 de la mañana y una feria de escaramuzas al mediodía. A las 3 de la tarde se disputará la final de caladero y coleadero, mientras que a las 4 de la tarde se realizará la gran final, con la participación de las Charras de Saltillo Dientes de Leche.

Cabe destacar que la entrada al Campeonato será totalmente gratuita para el público en general y sólo deberán pagarse $200.00 pesos, por vehículo, para el uso de estacionamiento.

“El Centro de Espectáculos El Regalo abre las puertas a todos y cada uno de los compañeros que nos hagan favor de acompañarnos; es un mes patrio, donde ves un sombrero charro ves a México, definitivamente la charrería es un tema de identidad y es importante difundirlo, que toda la gente lo sienta nuestro”, comentó Leonardo Dávila Salinas, director general de “El Regalo”. (OMAR SOTO)