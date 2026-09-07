Realizan en la UA de C la 35 Cátedra INEGI para fortalecer el uso de información estadística y geográfica

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevó a cabo la inauguración de la 35 Cátedra INEGI, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y fortalecer el aprovechamiento de la información estadística y geográfica en los ámbitos académico y profesional.

La Cátedra INEGI es una actividad que se desarrolla en distintas instituciones del país y que, en esta edición tuvo como sede a la UAdeC, donde durante cinco días se ofrecerán conferencias y talleres con la participación de catedráticos y personal especializado del INEGI.

En la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” estuvieron presentes el rector Octavio Pimentel Martínez; el director adjunto de Registros Administrativos Sociodemograficos del INEGI, Omar Muro Orozco; la coordinadora de la Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez; la subcoordinadora de Vinculación de la UA de C, Ángela Molina Arriaga; la directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares del INEGI, Norma Navarro Sandoval; así como invitados especiales, comunidad docente y estudiantil.

En su mensaje de bienvenida, el director adjunto de Registros Administrativos Sociodemograficos del INEGI, Omar Muro Orozco, señaló que, desde hace más de 15 años, el INEGI ha fortalecido su vínculo con las instituciones académicas mediante la Cátedra con el propósito de acercar a investigadores, docentes y estudiantes herramientas que contribuyan a la toma de decisiones.

Además, destacó el esfuerzo del Instituto por hacer que la información estadística y geográfica sea cada vez más accesible y fácil de utilizar, mediante recursos como tabulados interactivos, microdatos y datos abiertos; por ello las actividades programadas durante la Cátedra permitirán a los participantes conocer y aprovechar información sobre salud y envejecimiento, bienestar, territorio, características sociodemográficas e ingresos y gastos de los hogares, fortaleciendo así el vínculo entre el INEGI y la academia.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez, agradeció al INEGI la confianza para que la Universidad fuera sede de la 35 Cátedra, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas instituciones para generar conocimiento sustentado en datos; con información estadística y geográfica que permite comprender con mayor profundidad la realidad social y tomar mejores decisiones en ámbitos como la salud, economía, desarrollo social, territorio e infraestructura.

Asimismo, destacó que la participación multidisciplinaria de las facultades de Medicina, Psicología, Ingeniería, Arquitectura y Economía de la UA de C refleja la necesidad de abordar los problemas sociales desde distintos campos del conocimiento, mientras el INEGI genera información para observar y caracterizar los fenómenos del país, las universidades tienen la responsabilidad de analizarla, interpretarla y transformarla en conocimiento útil para la sociedad.

Durante la jornada inaugural se presentó la conferencia “Encuesta Nacional sobre la Salud y Envejecimiento en México”, impartida por la directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares del INEGI, Norma Luz Navarro Sandoval, con los comentarios del Dr. Mario Alberto Valdés Dávila, de la Facultad de Medicina, y el Dr. José González Tovar, de la Facultad de Psicología.

Las actividades de la Cátedra continúan el martes 8 de septiembre a las 10:00 horas, con el Taller “Elaboración de tabulados estadísticos de los datos del INEGI-ENBIARE”, a cargo del director de Generación de Resultados de Encuestas Especiales en Hogares, Ricardo Martínez Novelo; mientras que, el 9 de septiembre se tendrá la conferencia “Imágenes del territorio”, por la subdirectora de Percepción Remota Satelital, Lilia Lizbeth Bastida Ortiz, con los comentarios del doctor Josué Gómez Casas de la Facultad de Ingeniería y la doctora Areli Magdiel López Montelongo de la Facultad de Arquitectura.

El día 10 de septiembre, se realizará el Taller “Elaboración de mapas temáticos sociodemogáficos”, a cargo del jefe de Departamento de Medios Impresos, Julio César Gómez Rivera y las actividades finalizarán el 11 de septiembre con la conferencia “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares”, por el director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas, Octavio Heredia Hernández, con los comentarios del doctor Jesús Ángel Padilla Gámez de la Facultad de Medicina y la Dra. Hada Sáenz de la Facultad de Economía de la UA de C. (El Heraldo de Saltillo)