Celebra Facultad de Sistemas de la UA de C su 44 aniversario con entrega de equipo tecnológico

En el marco de la celebración por su 44 aniversario, la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Octavio Pimentel Martínez llevó a cabo la entrega de 20 equipos de cómputo destinados al Laboratorio de CISCO, así como cinco Kits de Robótica Educativa que serán utilizados por estudiantes de las áreas de Robótica y Sistemas Inteligentes y Electrónica y Comunicaciones.

En el Lobby del plantel estuvieron presentes el tesorero de la UAdeC, Evaristo Alférez Rodríguez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez; la directora de la Facultad de Sistemas, Carmen Coronado Rivera; así como exdirectores, integrantes de la comunidad docente, administrativa y estudiantil del plantel.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó el crecimiento y consolidación de la Facultad de Sistemas, al recordar que fue uno de los primeros planteles de la UA de C en trasladarse al Campus Arteaga, al tiempo que reconoció la trayectoria y aportaciones de egresados, docentes y exdirectivos.

Asimismo, destacó el liderazgo de Carmen Coronado Rivera, primera mujer directora de la Facultad y egresada de la institución, a quien reconoció por sus resultados al frente del plantel, muestra del trabajo constante es la entrega de nuevo equipo de cómputo y robótica que responde a la necesidad de mantener actualizados los espacios de aprendizaje en el marco de un aniversario más de esta Facultad.

Durante el evento, la directora de la Facultad de Sistemas, Carmen Coronado Rivera, destacó la trayectoria de la institución a lo largo de 44 años, periodo en el que ha experimentado importantes transformaciones y consolidado su presencia dentro de la Universidad.

Señaló que durante estas cuatro décadas la Facultad de Sistemas ha contribuido a la formación de grandes profesionistas, de personas y seres humanos comprometidos, y que ha evolucionado para responder a las necesidades actuales del ámbito tecnológico.

Actualmente la Facultad oferta cuatro programas educativos, de los cuales tres cuentan con certificación de organismos acreditadores en materia de calidad educativa, como resultado del trabajo conjunto de docentes, personal administrativo y manual, estudiantes y la Administración Central de la UA de C. (El Heraldo de Saltillo)