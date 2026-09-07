Responde Claudia Sheinbaum a mapa de Donald Trump

Ciudad de México.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió un mapa en el que México aparece cubierto por la bandera estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la soberanía del país y advirtió que no será colonia ni protectorado de ninguna nación extranjera.

Trump publicó la mañana de este lunes en Truth Social la imagen de un mapa en el que la bandera de Estados Unidos se extiende sobre México, Canadá y Groenlandia, sin agregar algún mensaje o explicación sobre su significado.

Poco más de una hora después, Sheinbaum respondió desde su cuenta de X con un mensaje enmarcado en las celebraciones por la Independencia.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió.

Aunque la mandataria no mencionó expresamente a Trump ni hizo referencia al mapa, su publicación se produjo después de la difusión de la imagen del republicano.

El mensaje se dio además unas horas después de que, durante su conferencia matutina, la sección “Humanismo Mexicano” fuera dedicada a Ignacio Ramírez “El Nigromante” y a la defensa de la soberanía nacional durante el siglo XIX.

En la cápsula presentada por José Alfonso Suárez del Real se destacó que Ramírez perteneció a la generación de liberales que, junto con Benito Juárez, “defendieron la soberanía nacional, construyeron un proyecto de nación, fundaron la República Laica y sentaron las bases educativas, culturales y económicas para establecer un país moderno”.

La publicación de Trump forma parte de una serie de imágenes difundidas en los últimos días con modificaciones territoriales y de nombres geográficos.

El domingo compartió un mapa en el que la palabra “México” del estado de Nuevo México aparecía tachada y sustituida por “New America”. Este lunes difundió al menos seis mapas más con referencias similares.

El viernes, Trump también afirmó que México no tenía productos que Estados Unidos necesitara, salvo “tamales picantes y tomates”, aunque aseguró que mantendría la relación comercial y destacó su buena relación con Sheinbaum.

Un día después, durante su gira por Nuevo León, la presidenta respondió que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos, pero bajo el principio de “cooperación siempre, subordinación nunca”. (AGENCIA REFORMA)