Torreón fortalece lazos con Corea para impulsar nuevas oportunidades de inversión

Marcelo Valdés Quintanilla sostiene encuentro con el embajador de la República de Corea en México, para fortalecer la promoción económica y explorar oportunidades de inversión, innovación y desarrollo industrial para la región.

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de seguir generando oportunidades de inversión y ampliar la relación de Torreón y Coahuila con mercados internacionales, el director general de Desarrollo Económico en el municipio, Marcelo Valdés Quintanilla, sostuvo un encuentro con el excelentísimo Jooil Lee, embajador de la República de Corea en México, en el que dialogaron sobre temas relacionados con desarrollo industrial, proveeduría, innovación y cooperación económica.

El funcionario señaló que este tipo de acercamientos forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Torreón y el Gobierno del Estado de Coahuila, para posicionar a la región como un destino atractivo para nuevas inversiones y para la generación de empleos.

“Corea es un aliado importante para México y para nuestra región. Queremos que conozcan de cerca las capacidades que tenemos en Torreón y en Coahuila, desde nuestra infraestructura y ubicación estratégica hasta la experiencia de nuestra industria y la calidad de nuestra proveeduría local”, comentó Valdés Quintanilla.

Durante la reunión se destacó la presencia que tienen las empresas coreanas en el país. Actualmente, alrededor de mil 500 compañías de origen coreano operan en México con inversiones acumuladas por más de 13 mil 500 millones de dólares desde 1994, y generan aproximadamente 50 mil empleos directos y 300 mil indirectos.

Marcelo Valdés presentó al embajador las principales fortalezas de la región, entre ellas la capacidad industrial de Coahuila, la cadena de suministro del sector automotriz, el crecimiento de la proveeduría local y la presencia de empresas coreanas establecidas en La Laguna.

Además, se abordaron oportunidades de colaboración en sectores como los semiconductores, la Inteligencia Artificial, los centros de datos y la electromovilidad, áreas que representan nuevas posibilidades para la diversificación económica y el desarrollo tecnológico de Torreón y Coahuila.

Durante el encuentro, el embajador compartió información sobre la visita de trabajo que realizará a México el presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, el próximo 25 de septiembre.

Valdés Quintanilla informó que también se extendió una invitación al embajador Jooil Lee para visitar Torreón y conocer directamente las condiciones que ofrece la región para la inversión y el crecimiento empresarial.

“Queremos que vea de primera mano lo que está pasando en Torreón y en Coahuila, que conozca nuestras empresas, nuestra infraestructura y el potencial que tenemos para seguir creciendo. Hay interés de ambas partes por mantener el diálogo y buscar oportunidades que beneficien a nuestra región”, concluyó el director de Desarrollo Económico. (El Heraldo de Saltillo)