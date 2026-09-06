Invitan a visitar el stand de APollos DIF en la Feria de Torreón para equipar el centro fuerza mayor

El tradicional sabor de los pollos estilo Casa Íñigo está presente en la Feria de Torreón; lo recaudado este año será destinado al equipamiento del Centro Fuerza Mayor

Torreón.- El stand de APollos DIF Torreón, estilo Casa Íñigo, se ha convertido en uno de los espacios favoritos de las familias que visitan la Feria de Torreón, donde pueden disfrutar de su tradicional sabor o adquirir sus órdenes para llevar a través del módulo Pa Llevar, ubicado en el exterior del recinto, una opción para quienes desean disfrutar de los pollos sin necesidad de ingresar a la Feria.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, señora Selina Bremer de Cepeda, invitó a las familias a disfrutar de este sabor tradicional que forma parte de la historia de DIF Torreón desde 1983, cuando comenzaron a venderse los pollos preparados con la salsa original estilo Casa Íñigo.

“Los invitamos a venir a la Feria, disfrutar nuestros deliciosos pollos estilo Casa Íñigo y, al mismo tiempo, ayudarnos a hacer realidad un proyecto muy importante. Cada pollo que compran se convierte en apoyo para quienes más lo necesitan.”

La señora Selina Bremer agradeció la respuesta de la ciudadanía durante el año pasado, ya que con las aportaciones obtenidas mediante esta iniciativa fue posible concluir la última etapa de Casa Nana, que incluyó la instalación de una velaria en el patio central, un área de juegos y un sistema de videovigilancia de circuito cerrado.

“El año pasado la gente nos ayudó muchísimo y gracias a ese apoyo pudimos terminar Casa Nana. Este año queremos volver a hacer equipo con las familias de Torreón para equipar el Centro Fuerza Mayor, un espacio pensado para que nuestros adultos mayores tengan una vida plena, se mantengan activos y disfruten de esta etapa como se merecen.”

El Centro Fuerza Mayor, proyecto ratificado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, representa una inversión de 50 millones de pesos y será construido a un costado de Casa Nana, en Ciudad DIF. El espacio estará enfocado en brindar alternativas de convivencia, actividad y bienestar para las personas adultas mayores.

El stand APollos DIF Torreón opera de lunes a domingo, de 7:00 a 11:00 de la noche, mientras que el servicio Pa Llevar funciona de lunes a sábado, de 7:00 a 11:00 de la noche, y los domingos también de 1:00 a 5:00 de la tarde, para quienes deseen acudir por sus pollos para comer.

La Feria de Torreón permanecerá abierta durante todo el mes y hasta el 4 de octubre, por lo que DIF Torreón invita a la ciudadanía a disfrutar de los tradicionales pollos estilo Casa Íñigo y contribuir con una causa que busca mejorar la vida de las personas adultas mayores. (El Heraldo de Saltillo)

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