Maíz, bien básico que cohesiona sociedades, afirma Gerardo Torres Salcido

Es un tema inter y transdisciplinario, aseveró Pedro Urquijo Torres

Ciudad de México.- Las amenazas a la existencia de 64 razas de maíz nativo en México, documentadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), vienen de los monocultivos y de las nuevas tecnologías de ingeniería genética impulsadas por los grandes consorcios de semillas, alertó Gerardo Torres Salcido.

El director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) añadió en la inauguración del Coloquio Territorio, Maíz y Acción Colectiva en América Latina que la supervivencia de la riqueza biocultural depende de la acción colectiva, de los agentes del campo, pero es necesario reconocer que sin políticas públicas adecuadas ello es insuficiente.

La resistencia y resiliencia de las comunidades indígenas y mestizas se manifiestan en la conservación de las razas nativas y en el acto político que significa mantener la riqueza gastronómica. De acuerdo con la CONABIO, más de 600 platillos tienen como componente fundamental maíces especializados para su elaboración. “La comida se convierte en un acto de resistencia frente a la homogenización y la globalización”, sostuvo.

En la actualidad este cereal -de gran diversidad biológica y cultural- se ha constituido en mercancía que tiende a homogenizar la producción y a separarlo de sus raíces sociales, de su medio ambiente y de las relaciones culturales que le dan significado. Ante ello, la y los campesinos, pequeños agricultores y pueblos originarios, han custodiado la diversidad genética del grano desde hace cientos de años, abundó.

Es una mercancía y un bien básico fundamental para la reproducción de la vida y la cohesión de numerosas sociedades en el mundo, pero primordialmente en Mesoamérica y en otros países de América Latina (AL) y el Caribe, recordó en el auditorio Leopoldo Zea, ubicado en la Torre II de Humanidades.

Tema de amplio estudio

La investigadora del CIALC y cocoordinadora del Coloquio, Diana Alejandra Méndez Rojas, coincidió en que el maíz es un bien biocultural apreciado en México con presencia a lo largo de AL, por lo cual es necesario desarrollar una perspectiva como continente.

El CIALC tiene como vocación abrir espacios para vincular las discusiones académicas con la incidencia social, como es este caso. “Vamos a conversar con personas que tienen una trayectoria importante en trabajo de campo y en vinculación con diferentes actores sociales, y la oportunidad de escuchar a quienes, desde sus disciplinas, han desarrollado análisis con fundamento en datos estadísticos, investigación de archivo, revisión bibliográfica, etcétera”, abundó.

A decir del investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, con sede en Morelia, Michoacán, y también organizador del evento, Pedro Urquijo Torres, el maíz es uno de los temas más abordados, investigados y problematizados en la historiografía nacional y latinoamericana; sin embargo, está lejos de agotarse.

La aportación en este Coloquio, además de ampliar la perspectiva hacia Latino América, permite reconocer la acción colectiva. Los trabajos que se expondrán son investigaciones académicas y posicionamientos sociales, políticos y ambientales.

Destacó que este proyecto de la Coordinación de Humanidades se articula con la Coordinación de la Investigación Científica, lo cual demuestra que el tópico es inter y transdisciplinario.

Asimismo, incluye la participación de personas expertas de las universidades Autónoma Metropolitana, Libre de Bruselas y de La Habana, así como del Instituto Mora, el Programa Universitario de Alimentación Sostenible y el Instituto de Geografía, ambos de la UNAM. (UNAM)