Suma «Tómala Cochino» tres detenidos más

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención, en hechos distintos, de tres hombres por tirar basura y escombro en la vía pública.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, la Comisaría de Seguridad, a través de la Policía Ambiental, trabaja diariamente en el programa «Tómala Cochino», que busca concientizar a la ciudadanía y sancionar a quienes tiren basura o escombro en lugares no permitidos.

El primer hecho fue reportado a través de los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría, donde un ciudadano informó que un hombre se encontraba tirando escombro desde un camión de volteo en la colonia Mirasierra.

De inmediato, elementos de la Policía Ambiental se trasladaron al predio, donde encontraron la unidad y al probable responsable: Tomás «N», de 64 años de edad.

Por otra parte, a través de las cámaras del Centro de Control y Comando, C2, monitoristas detectaron a un hombre cuando tiraba basura en un predio ubicado en Periférico Luis Echeverría y J. Mery, donde momentos más tarde elementos de la Policía Ambiental llegaron y detuvieron a Francisco Rafael «N», de 29 años.

El tercer hecho se reportó vía grupos de WhatsApp, donde se refería a un hombre tirando basura desde una camioneta en un terreno baldío en la colonia Nueva Imagen. Al llegar al lugar, los elementos de la Policía Ambiental detuvieron a José Gregorio «N», de 60 años.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, exhortó a la ciudadanía a reportar a quienes tiren basura o escombro al teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal. (El Heraldo de Saltillo)