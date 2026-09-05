Ofrece Liga de la Leche asesoría para instalación de lactarios en empresas de Saltillo y Ramos Arizpe

Yuridia Sánchez Ríos, líder de la Liga de la Leche México Capítulo Saltillo, llamó a empresas de todos los giros a habilitar espacios adecuados para que las madres trabajadoras puedan extraer y conservar leche materna de manera segura

Para contribuir a que las madres trabajadoras cuenten con mejores condiciones para combinar sus responsabilidades laborales con la lactancia, la Liga de la Leche México Capítulo Saltillo hizo un llamado a las empresas de Saltillo y Ramos Arizpe para que habiliten lactarios en sus instalaciones.

Yuridia Sánchez Ríos, líder de esta organización, destacó que contar con espacios adecuados para la lactancia permite a las trabajadoras extraer y conservar su leche materna de manera segura durante su jornada laboral, lo que representa un beneficio tanto para la salud de sus hijos como para el bienestar emocional de las madres.

Señaló que disponer de estas áreas también puede favorecer el desempeño laboral de las mujeres, al brindarles condiciones que les permitan continuar con la lactancia sin que esto represente un obstáculo para el cumplimiento de sus actividades profesionales.

«Una atenta invitación para todos los centros de trabajo en la ciudad para que se animen a habilitar lactarios en sus instalaciones, para que así todas las madres trabajadoras tengan esta ayuda para poder combinar su trabajo junto con su lactancia y sea más placentera, llevadera y sientan el apoyo laboral», expresó.

En este sentido, informó que la Liga de la Leche México Capítulo Saltillo se encuentra disponible para brindar asesoría, orientación y acompañamiento a las empresas interesadas en habilitar espacios de lactancia, con el propósito de que estos puedan contar con las condiciones apropiadas para las trabajadoras.

La representante de la organización invitó a los centros de trabajo de todos los giros establecidos en Saltillo y Ramos Arizpe a acercarse a la Liga de la Leche México Capítulo Saltillo para recibir información y acompañamiento en el proceso de habilitación de estos espacios, a través de las redes sociales de la organización.

«Aquí estamos las líderes de Saltillo para brindar ayuda, orientación y si hay empresas interesadas en las instalaciones pueden contactarnos», abundó. (OMAR SOTO)