Va Javier Díaz por un Saltillo más seguro; refuerza señalización urbana

Delimita Ayuntamiento carriles del bulevar Venustiano Carranza, mejora la imagen del Centro Metropolitano y fortalece cruces peatonales

Con el propósito de mejorar la seguridad vial, fortalecer la movilidad y mantener una ciudad con mejor imagen urbana, el alcalde Javier Díaz González instruyó una nueva jornada de trabajos en distintos puntos estratégicos de Saltillo.

En el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la Carretera a Los Valdez, se realizó la delimitación de los carriles centrales en ambos sentidos de circulación, a fin de contribuir a una circulación más ordenada y segura.

De manera simultánea y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas de “Aquí Andamos” realizan acciones de embellecimiento y mantenimiento del mobiliario urbano en las diferentes áreas del Centro Metropolitano de Saltillo, con trabajos de pintura que ayudan a conservar este importante espacio de convivencia y actividad ciudadana.

La atención también llegó a distintos cruces peatonales, donde se trabajó en la pintura y delimitación de los pasos peatonales en las intersecciones de las calles Dámaso Rodríguez González y 2 de Abril, así como en Raymundo de la Cruz López y Humberto Castilla Salas, además del entronque con la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente que impulsa el Gobierno Municipal para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial y generar entornos más seguros para automovilistas y peatones. (El Heraldo de Saltillo)