Coordinación consolida a Saltillo como la capital más segura de México: Javier Díaz

Alcalde de Saltillo encabeza reunión mensual de seguridad en la que participan los tres niveles de gobierno

Durante la reunión mensual de seguridad en la que participan los tres niveles de gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el esfuerzo que realizan las diferentes áreas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los exhortó a redoblar esfuerzos, además de mantener la presencia en todos los sectores de la ciudad.

«La coordinación entre los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía consolida a Saltillo como la capital más segura de México» resaltó.

El presidente municipal dijo que en las tareas de seguridad es fundamental el apoyo que se recibe por parte del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la iniciativa privada y la ciudadanía.

“Les pido mucha proximidad, mucha cercanía con la ciudadanía para fortalecer la confianza; nosotros seguiremos invirtiendo porque invertir en seguridad es invertir en el bienestar y en el desarrollo de las familias”, comentó el Alcalde a los asistentes a la reunión.

En la mesa de trabajo, Javier Díaz González indicó que, como parte de las estrategias en materia de seguridad, Jordán Espino Guzmán asume como director de la Policía y Tránsito Municipal en Saltillo.

En las exposiciones se reportó un saldo blanco en el operativo de regreso a clases y se giraron instrucciones para las acciones de prevención y reacción en las actividades de las fiestas patrias.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la coordinación que se tiene con las instituciones encargadas de seguridad en tareas de prevención, reacción e impartición de justicia.

Garza Félix dio a conocer que en lo que va del año se reporta una disminución en la incidencia delictiva del 55.89 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Vamos a seguir trabajando muy coordinados y con mucha proximidad social como nos lo ha solicitado el alcalde Javier Díaz González, queremos mantener a Saltillo como la capital más segura de México para tranquilidad de las familias”, comentó el titular de la Comisaría.

A la reunión de seguridad también asistió el coronel de infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería; el teniente coronel, José Hernández Castro, jefe coordinador policial de la Vigesimosegunda Coordinación de Unidad, en representación del capitán segundo, Salomón Hernández Estebez, de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Coahuila; el subdelegado de la Fiscalía General de la República, Reynaldo Reyna Cruz; el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; el delegado de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera Ruíz; el subsecretario de Operaciones de la Policía Estatal, Héctor Flores Rodríguez.

También estuvieron representantes del Poder Judicial del Estado, del COE, de la Agencia de Investigación Criminal, del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Policía Civil del Estado.

Asimismo, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el primer regidor, Mario Mata Quintero; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; titulares de las diferentes áreas y agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como Sara Arizpe Ramos, directora general del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)