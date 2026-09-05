Hombre es localizado sin vida al interior de negocio de tacos

Un hombre de aproximadamente 40 años decidió quitarse la vida la noche de este viernes al interior de un negocio de venta de tacos ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, casi en el cruce con Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría atentado contra su propia vida. Trascendió en el lugar que se desempeñaba como velador del establecimiento.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio y procedieron al acordonamiento del área, mientras peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.

Una vez concluidas las investigaciones de campo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles fueron las circunstancias o motivos que pudieron haber llevado al hombre a tomar esta decisión. (El Heraldo de Saltillo)