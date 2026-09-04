Arteaga mantiene gestiones para fortalecer al campo

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores sostuvo una reunión de trabajo con Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano, subsecretario de Agricultura y Luis Fernando Flores García, director de Fomento Agropecuario del municipio de Arteaga, para dar seguimiento a las acciones y nuevas gestiones en favor del sector rural de Arteaga.

Como resultado de la coordinación entre el Municipio y el Gobierno del Estado, a principios de año se entregaron diversos apoyos a productores, entre ellos plantas de manzano, empacadoras, remolques, cisternas y 50 toneladas de avena forrajera, atendiendo algunas de las necesidades prioritarias de las comunidades rurales.

Durante este encuentro, la alcaldesa planteó nuevas necesidades y dio continuidad a las gestiones para ampliar los apoyos destinados a los productores de Arteaga. Se espera que en las próximas semanas puedan concretarse nuevas acciones, mismas que serán dadas a conocer oportunamente a quienes integran este importante sector.

Con una economía rural sustentada principalmente en la producción de manzana, agricultura y ganadería, Arteaga continúa trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para generar mejores condiciones para quienes producen y trabajan en el campo. (El Heraldo de Saltillo)