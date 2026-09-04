Venancio Constante González

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 77 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Sr de la Misericordia a las 10:30 hrs

Traslado este sábado para su Inhumación al Ej. Cuauhtémoc Saltillo

José Guadalupe Badillo Amaro

Falleció el 04 de septiembre del 2026 a la edad de 49 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Misa en la Iglesia San Nicolás Tolentino a las 08:00 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

José Guadalupe Martínez Gámez

Falleció el 04 de septiembre del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Traslado este sábado para su Inhumación al Ej. Santa Victoria Gral. Cepeda