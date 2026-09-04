Venancio Constante González
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 77 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Sr de la Misericordia a las 10:30 hrs
Traslado este sábado para su Inhumación al Ej. Cuauhtémoc Saltillo
José Guadalupe Badillo Amaro
Falleció el 04 de septiembre del 2026 a la edad de 49 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Misa en la Iglesia San Nicolás Tolentino a las 08:00 hrs
Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo
José Guadalupe Martínez Gámez
Falleció el 04 de septiembre del 2026 a la edad de 56 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Traslado este sábado para su Inhumación al Ej. Santa Victoria Gral. Cepeda