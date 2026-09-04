Mantienen labores de limpieza en colonias y vialidades de Ramos Arizpe

Retiran basura y escombro de distintos sectores; llaman a cuidar los distintos entornos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene los trabajos de limpieza y retiro de basura, escombro y residuos en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las acciones para conservar en mejores condiciones colonias, vialidades y espacios públicos.

Cuadrillas de la Secretaría de Servicios Primarios realizaron en los últimos días labores en sectores como Santa Fe, bulevar Analco, Hacienda II, Santa María y Pino Silvestre, además de otros puntos de la ciudad que son atendidos de acuerdo con las necesidades detectadas.

Para estas acciones, personal y unidades municipales realizan recorridos para retirar acumulaciones de residuos y desechos depositados en la vía pública, con el apoyo y colaboración de las cuadrillas de los programas Ola Verde y Empleo Temporal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que mantener limpia la ciudad requiere trabajo diario por parte del Municipio, pero también la participación de la población para evitar que los espacios atendidos vuelvan a convertirse en puntos de acumulación.

“Podemos limpiar un lugar hoy, pero conservarlo así es una tarea de todos. El trabajo de nuestras cuadrillas tiene que ir acompañado del compromiso de cada vecino de cuidar su calle y no convertir un espacio vacío en un basurero”, expresó.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de los espacios públicos y evitar abandonar desechos en calles, terrenos y áreas comunes. (El Heraldo de Saltillo)