Planteará alcalde de Saltillo a Claudia Sheinbaum devolución a municipios de recursos de CONAGUA para infraestructura hídrica

El alcalde Javier Díaz González, dijo que durante la visita que realizará este domingo a Saltillo la presidenta de México Claudia Sheinbaum para presentar su informe a los habitantes de Coahuila, aprovechará para plantearle a la mandataria la posibilidad de que se devuelvan a los 38 municipios de la entidad los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), que son fondos federales que asigna la CONAGUA para mejorar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas.

De igual manera, el edil señaló que en caso de tener una oportunidad de diálogo con la presidenta solicitará también la entrega de recursos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), a través del cual también se aportaban fondos federales para las plantas de tratamiento.

“El domingo viene la presidenta de México aquí a Saltillo, como ustedes saben ella está llevando sus informes de manera estatal o regional, y lo que nos ha pedido el gobernador Manolo Jiménez es estar preparados, estar listos y si hay la oportunidad de tener algunos minutos con la presidenta poder buscar cómo reforzar algunos temas importantes. Nosotros hemos estado solicitando a la CONAGUA el tema de los recursos del PRODDER y del PROSANEAR”, dijo el alcalde.

“Ese es un tema importante porque en el caso de Saltillo estamos hablando de que entre el PROSANEAR, que es del municipio y del PRODER que es Aguas de Saltillo en total estamos hablando de un recurso de alrededor de 90 millones de pesos que son exclusivamente utilizados y que dentro del presupuesto estaban estrictamente etiquetados para el tema de infraestructura hídrica”, agregó.

Indicó que se trata de recursos que año con año la CONAGUA regresaba a los municipios, sin embargo, a partir de 2025 dichos montos ya no fueron entregados a Saltillo, ni tampoco a ningún municipio de Coahuila, así como a la gran mayoría de los municipios del país.

“Es un recurso que estamos buscando que la Federación pueda regresar a los municipios, no estoy hablando nada más del tema de Saltillo, por eso dejo muy claro que a los municipios de Coahuila tampoco se le ha regresado ni tampoco a la gran mayoría de los municipios del país, y es un recurso en el que ya se tenían etiquetados recursos para el tema de infraestructura hídrica”.

“Ese sería el tema que yo si tuviera la oportunidad de platicar con la presidenta trataría directamente con ella, el gobernador Manolo Jiménez está totalmente enterado, él nos ha ayudado mucho también en las gestiones con la CONAGUA y tenemos que seguir trabajando en eso para poder tratar de recuperar ese recurso”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)