Reforzarán vigilancia nocturna en presa Palo Blanco por pesca furtiva

Ante los reportes recurrentes de pesca furtiva, principalmente durante las noches, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzará la vigilancia en la presa Palo Blanco, con recorridos permanentes y la posibilidad de aplicar sanciones a quienes sean sorprendidos realizando prácticas prohibidas.

Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, señaló que elementos de la Policía Preventiva Municipal mantendrán presencia en los alrededores del embalse no solamente durante los fines de semana, sino también entre semana y en horarios nocturnos, periodo en el que se ha detectado una mayor incidencia de este tipo de reportes.

“Los recorridos van a ser permanentes. Ya no será únicamente durante el día o los fines de semana; también estaremos revisando por las noches y entre semana para evitar que se haga un mal uso de la presa y atender los reportes que nos hace llegar la ciudadanía”, expresó.

El funcionario explicó que, aunque durante el presente año no se han registrado detenciones relacionadas directamente con la pesca furtiva, las autoridades han retirado 13 redes utilizadas para la captura ilegal de peces, además de emitir recomendaciones a quienes acuden a este espacio.

González Farías indicó que recientemente fueron localizadas y aseguradas redes de gran tamaño que eran utilizadas por un grupo de personas para realizar actividades irregulares en las inmediaciones de Palo Blanco.

“Hace aproximadamente dos semanas se retiraron redes de dimensiones importantes. La instrucción es clara: vamos a seguir supervisando y, si encontramos personas reincidiendo o haciendo caso omiso a las indicaciones de la autoridad, se procederá conforme corresponda”, manifestó.

El secretario del Ayuntamiento recordó que la vigilancia no se limita a combatir la pesca furtiva, ya que también se busca prevenir otras conductas que representen un riesgo para los visitantes o afecten las condiciones naturales del lugar.

“Queremos que la gente disfrute de Palo Blanco, pero debe hacerlo de manera responsable. No podemos permitir acciones que pongan en riesgo a las propias

personas o que afecten la fauna y el entorno de la presa”, agregó González Farías. (EDUARDO SERNA).