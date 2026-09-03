Invita parroquia San Juan de los Lagos a adultos a completar sus sacramentos

La Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Ramos Arizpe invitó a las personas mayores de 18 años que tengan pendiente alguno de los sacramentos de iniciación cristiana a incorporarse al último Curso de Catecúmenos que se desarrollará durante el año.

El párroco Guillermo Alvarado, quien se encuentra al frente de esta comunidad católica en Ramos Arizpe, explicó que la convocatoria está dirigida a quienes por diferentes circunstancias llegaron a la edad adulta sin recibir el Bautismo, la Primera Comunión o la Confirmación.

“Queremos invitar a todas aquellas personas mayores de 18 años que todavía tengan pendiente alguno de sus sacramentos. Esta es una oportunidad para acercarse, prepararse y continuar creciendo en la fe; como parroquia queremos acompañarlos durante todo este proceso”, expresó el sacerdote.

La preparación comenzará el próximo 13 de septiembre, con sesiones programadas los domingos hasta el 8 de noviembre, a partir de las 9:00 horas en el salón parroquial. El párroco estacó que la intención no es únicamente preparar a los asistentes para recibir un sacramento, sino ofrecerles un espacio que les permita profundizar en su formación cristiana y comprender el significado del compromiso que asumirán.

“Recibir un sacramento no debe verse solamente como cumplir un requisito. Queremos que cada persona conozca su significado y pueda vivir este momento con conciencia, convicción y alegría. Nunca es tarde para retomar este camino”, señaló.

Como parte del programa, el 15 de noviembre se realizará una plática dirigida a padres y padrinos, mientras que la celebración de los sacramentos tendrá lugar el 22 de noviembre a las 18:00 horas. Los participantes deberán llevar cuaderno, pluma y Biblia durante su preparación. Las inscripciones se realizan directamente en la oficina parroquial y quienes requieran mayores informes pueden comunicarse al 844 220 0517.

“Las puertas de nuestra parroquia están abiertas. Invitamos a quienes han ido dejando pendiente alguno de estos sacramentos a darse esta oportunidad y acercarse; estaremos aquí para recibirlos y acompañarlos en su preparación”, agregó el párroco. (EDUARDO SERNA).