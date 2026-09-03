Fortalece UTC vínculo con empresas para mejorar formación de estudiantes

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reforzó su colaboración con el sector productivo de la Región Sureste de Coahuila mediante el reconocimiento a empresas y organizaciones que, a través de diferentes donaciones, han contribuido a mejorar las condiciones de aprendizaje y preparación profesional de sus estudiantes.

Durante un encuentro encabezado por el rector Sergio Guadarrama Cortez, la institución agradeció la participación de compañías que han destinado recursos, equipamiento y diversos apoyos para fortalecer la infraestructura y las herramientas disponibles para la comunidad universitaria.

Guadarrama Cortez destacó que este tipo de colaboración representa mucho más que la entrega de bienes materiales, pues refleja la confianza que mantiene el sector empresarial en la formación del talento que posteriormente podrá incorporarse a las actividades productivas de la región.

“Cada donación representa mucho más que un apoyo, es una muestra de confianza en el talento y futuro de nuestros jóvenes. Para nosotros es muy importante contar con empresas que entienden que invertir en educación también significa contribuir al desarrollo de nuestra región”, expresó.

Entre las empresas y organizaciones que han colaborado con la UTC se encuentran Magna CIMS, Tupy, Tetakawi, ZF, ATSSI, Grupo DIAPSA, Brasmex, Grupo Moldtherm, Engicom, Tecnomontajes, Fuerda, HL Mando, Asociación Todos Unidos, Fortinet y BMTS.

Los apoyos recibidos permiten fortalecer los espacios de aprendizaje y poner a disposición de los alumnos mejores herramientas para complementar los conocimientos adquiridos en las aulas, particularmente en una institución cuya formación mantiene una estrecha relación con las necesidades del sector industrial.

“Gracias por creer en nuestros jóvenes, por sumar a su formación y por caminar de la mano con la UTC. Esta confianza nos compromete también a seguir preparando profesionistas capaces de responder a lo que demanda actualmente la industria”, manifestó Guadarrama Cortez. (EDUARDO SERNA).