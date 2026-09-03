Recolectan 25 mil pilas usadas en Ramos Arizpe; amplían cultura del reciclaje

A casi un año de su puesta en marcha, el programa “Recopila” ha permitido retirar de circulación alrededor de 25 mil pilas usadas en Ramos Arizpe, residuos que, de no recibir un manejo adecuado, podrían terminar mezclados con la basura doméstica o abandonados en espacios abiertos.

La directora de Ecología del Ayuntamiento, Alma Delia Aguirre Gutiérrez, informó que la estrategia mantiene actualmente 16 centros de acopio distribuidos en distintos sectores del municipio, con la participación de instituciones educativas, dependencias gubernamentales y empresas.

“Lo más importante es que la ciudadanía ha entendido que una pila que ya terminó su vida útil no debe ir directamente al bote de basura. Con Recopilas estamos ofreciendo sitios seguros para recibirlas y posteriormente darles el manejo adecuado”, señaló la funcionaria.

El proyecto comenzó el 8 de septiembre de 2025 como parte de las acciones de Oficina Verde y se desarrolla en coordinación con la empresa Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V. (CIMARI), encargada de colaborar en el manejo responsable de este tipo de residuos.

Aguirre Gutiérrez destacó que alcanzar las 25 mil unidades recolectadas representa también un avance en materia de educación ambiental, debido a que cada vez más familias conocen los riesgos de desechar pilas y baterías alcalinas junto con los residuos convencionales.

“Estamos hablando de miles de pilas que ya no llegaron a un relleno, a un terreno baldío o a algún sitio donde sus componentes pudieran representar un problema. Queremos seguir haciendo conciencia, porque pequeñas acciones desde el hogar pueden generar un beneficio importante para nuestro entorno”, expresó.

La titular de Ecología explicó que una disposición incorrecta puede favorecer que los componentes de estos productos entren en contacto con el entorno, por lo que la recomendación es almacenarlos temporalmente en casa y posteriormente llevarlos a alguno de los contenedores habilitados.

Entre los sitios incorporados a la estrategia se encuentran la Presidencia Municipal, DIF Ramos Arizpe, Macimex, CETis 60, CECyTEC, COBAC, Instituto

Miguel Ángel Rodríguez Calderón e Instituto La Misión, además de diversos planteles de educación secundaria.

También participan la Secundaria Técnica No. 82 “Hipólito Charles”, Secundaria No. 2 “Dr. Juan Francisco Camarillo Molina”, Francisco Coss Ramos, Técnica Ramos Arizpe, Técnica No. 97 “Manuel H. Gil Vara” y María del Refugio Zertuche de Padilla. (EDUARDO SERNA).