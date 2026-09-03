Anuncia Javier Díaz Infonavit para trabajadores de la Comisaría de Seguridad

Prestación laboral la reciben mil 466 personas, incluyendo a las y los policías, además del personal de las áreas administrativas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que Saltillo será una de las primeras ciudades del país que le ofrezcan a sus elementos de la Policía Municipal el acceso a una vivienda, a través de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT.

Ello, sumado a que las y los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana están entre las corporaciones mejor pagadas, es un incentivo para que los elementos policiales continúen protegiendo con ética y profesionalismo a las y los saltillenses.

Durante el Pase de Lista y Revista de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Díaz González externó su reconocimiento a quienes protegen a nuestras familias, y que, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la ciudadanía y las fuerzas estatales y federales, han convertido a nuestra ciudad en la capital más segura de México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Al realizar el anuncio, el presidente municipal de Saltillo indicó que mil 466 personas que laboran en la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrán tener acceso, a partir de ahora, de financiamiento para la vivienda que va, de los 2.5 a 3.1 millones de pesos, monto que depende de la edad, salario y capacidad de crédito de cada trabajador.

“Este beneficio es para poder garantizar la tranquilidad de su familia con un patrimonio propio y la seguridad de sus hijos y seres queridos. No quitamos el dedo del renglón y hoy cumplimos un compromiso más con ustedes”, compartió el alcalde.

Acompañado por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; del fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, así como del coronel de Infantería de Estado Mayor Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería y del secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Rodríguez, Díaz González enalteció la labor de las fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales.

El alcalde destacó que otorgar esta prestación para las y los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representa también un acto de justicia para las y los policías de Saltillo, quienes además de cumplir diariamente con las tareas propias de seguridad, participan en la atención de contingencias como inundaciones e incendios, así como en acciones de proximidad social y de apoyo a la ciudadanía.

Javier Díaz agregó que esta nueva prestación complementa de manera importante las que ya reciben como trabajadores del Gobierno Municipal, entre ellas el sistema de pensiones y el servicio médico, y refrenda el compromiso de su administración con quienes todos los días trabajan para mantener la seguridad y tranquilidad de Saltillo.

“Además, la Policía de Saltillo es de las mejores pagadas del país y con este tipo de prestaciones entre los elementos se genera un compromiso de lealtad, mejora el ambiente laboral, hay mayor cercanía y confiabilidad con la ciudadanía y les cierra el paso a posibles acciones de corrupción”, apuntó.

El edil agregó que luego de cumplir con la ruta jurídica, así como la viabilidad administrativa y financiera, se logró este beneficio en el que la administración municipal destinará 28 millones de pesos en sus aportaciones patronales.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció el apoyo que se recibe por parte del alcalde Javier Díaz González, así como del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para cumplir con las tareas de prevención y reacción.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada todos los días para mantener a Saltillo como la capital más segura de México y para que la de nuestra ciudad se mantenga como una de las mejores policías a nivel nacional”, afirmó el comisionado.

En el evento también estuvo el subsecretario de Operaciones de la Policía Estatal, Héctor Flores Rodríguez; el teniente de Corneta Infantería de Marina Paracaidista Jesús Ramos Arias, en representación del Capitán de Navío Antonio Castelán Santiago, comandante de la base de Marina en Saltillo; el teniente coronel José Hernández Castro, jefe coordinador Policial de la Vigesimosegunda Coordinación de Unidad, en representación del Capitán Segundo Salomón Hernández Estebez, de la coordinación estatal de la Guardia Nacional.

También el subdelegado de la Fiscalía General de la República, Reynaldo Reyna Cruz; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor Mario Mata Quintero; así como la oficial Diana Monroy Campa. (El Heraldo de Saltillo)