Atiende Municipio rejilla pluvial dañada sobre la lateral del Fundadores

Intensifica Javier Díaz trabajos de delimitación de cordones cuneta en periférico LEA

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad vial y prevenir riesgos para peatones y automovilistas, el alcalde Javier Díaz González instruyó intensificar las jornadas de mantenimiento y atención de infraestructura urbana en distintos puntos de Saltillo.

Una de las intervenciones se lleva a cabo sobre la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la plaza comercial en Mirasierra, donde se trabaja en la atención de una rejilla pluvial dañada, con el objetivo de eliminar condiciones que pudieran representar un riesgo para la población.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas labores forman parte de su estrategia para atender de manera oportuna los puntos que requieren intervención inmediata debido al desgaste y que pueden afectar la seguridad y movilidad de las y los saltillenses.

De manera paralela y con el propósito de reforzar la seguridad vial y contribuir al ordenamiento de la circulación vehicular, cuadrillas de “Aquí Andamos” mantienen una intensa jornada de delimitación de cordones cuneta con la aplicación de pintura amarilla en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo comprendido entre la calle Otilio González y el bulevar Fundadores.

Asimismo, se intervienen sectores del distribuidor vial El Sarape y la zona ubicada bajo el puente vehicular de la calle Manuel Pérez Treviño, donde se refuerza la delimitación de los cordones cuneta para mejorar su visibilidad.

Estas acciones se suman a la limpieza de parques y jardines, camellones centrales de bulevares, así como a la atención de los distintos espacios públicos de la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)