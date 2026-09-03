Hasta 20 reportes diarios por basura y escombro movilizan a Servicios Primarios en Ramos Arizpe

La acumulación de escombro, muebles, cacharros y basura en la vía pública continúa generando una importante carga de trabajo para las cuadrillas de Servicios Primarios de Ramos Arizpe, dependencia que llega a recibir hasta 20 reportes ciudadanos por día para retirar residuos abandonados en diferentes sectores de la ciudad.

Edgar Tamez Garza, director de Servicios Primarios del Ayuntamiento, señaló que buena parte de las solicitudes corresponden a desperdicios que son colocados frente a viviendas, terrenos o espacios públicos y que, debido a sus dimensiones, no pueden ser levantados por las unidades encargadas de la recolección doméstica.

“Todos los días estamos atendiendo reportes en diferentes puntos de Ramos Arizpe. Encontramos desde escombro hasta muebles y cacharros que se dejan en la calle; por eso insistimos en que la ciudadanía nos ayude haciendo una disposición adecuada de estos residuos”, expresó.

Colonias como Eulalio Gutiérrez, Valle Poniente, Ampliación Mirador, Santa Luz Analco, Parajes del Valle, Revolución Mexicana, Santos Saucedo y Guanajuato de Abajo se encuentran entre aquellos donde se han detectado y reportado acumulaciones de desechos.

Tamez Garza recordó que el municipio dispone de contenedores metálicos móviles para recibir residuos voluminosos, alternativa con la que se pretende evitar que muebles, cacharros y otros objetos terminen convertidos en focos de contaminación o tiraderos improvisados. El funcionario destacó que la población ha comenzado a familiarizarse con este sistema y a aprovecharlo con mayor frecuencia.

“Los contenedores precisamente están para aquello que el camión recolector convencional no puede llevarse. Queremos que la gente los identifique y los utilice; mientras más participación tengamos de los vecinos, podremos disminuir los puntos donde constantemente tenemos que regresar a retirar basura”, manifestó.

Finalmente, Servicios Primarios reiteró el llamado a evitar abandonar residuos en banquetas, calles, terrenos y otros espacios públicos, particularmente aquellos materiales que por su volumen requieren un manejo distinto al de la basura doméstica. (EDUARDO SERNA).