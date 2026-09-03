Entrega PRI más de 500 paquetes escolares en ejidos de Ramos Arizpe

Con el propósito de apoyar a las familias de la zona rural ante los gastos que representa el arranque del ciclo escolar 2026-2027, el Comité Municipal del PRI en Ramos Arizpe distribuyó 525 paquetes de útiles entre niñas y niños de 13 comunidades ejidales.

La jornada fue coordinada por el presidente del PRI en Ramos Arizpe, Hazel Santos Rodríguez, acompañado por Gabriela Gutiérrez, secretaria del partido y coordinadores de activismo rural, quienes recorrieron diversas localidades para hacer llegar directamente el material a los estudiantes.

San Martín de las Vacas, San Martín del 12, Guajardo, Tortuga, La Sauceda, Cosme, Las Esperanzas, El Pelillal, La Leona, Las Norias, San Ignacio, El Panal y Fraustro fueron las comunidades visitadas durante esta primera etapa.

Santos Rodríguez destacó que la entrega representa la culminación de la colecta de útiles que el organismo político puso en marcha meses atrás, a la cual se sumaron militantes, simpatizantes, funcionarios y ciudadanos interesados en respaldar la educación de menores de escasos recursos.

“Estamos llevando directamente a nuestras comunidades el resultado de la solidaridad de muchas personas que decidieron sumarse. Sabemos que para las familias del campo cada gasto cuenta y queremos aportar para que sus hijos tengan lo necesario para continuar estudiando”, expresó el dirigente priista.

Cada paquete entregado contiene tres cuadernos, además de plumas, lápices, colores, crayolas, marcatextos, regla y sacapuntas, artículos destinados a cubrir parte de las necesidades básicas de los alumnos durante sus actividades escolares.

“Queremos mantenernos cercanos a la gente y, sobre todo, que estas acciones tengan un beneficio concreto. Un paquete de útiles puede representar un ahorro importante para un padre o una madre de familia, especialmente cuando tienen más de un hijo estudiando”, manifestó.

“Todavía tenemos comunidades por visitar y vamos a continuar con este recorrido. La intención es que todo lo que se logró reunir llegue a manos de quienes lo necesitan y se convierta en una herramienta para que nuestros niños sigan preparándose”, concluyó Santos Rodríguez. (EDUARDO SERNA).