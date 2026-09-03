Fortaleceremos con más elementos e infraestructura a la Policía Violeta de Saltillo: alcalde

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González, dio a conocer que junto con la próxima entrada en funciones del nuevo agrupamiento denominado “Infancia Segura” de la Policía Municipal, se tiene contemplado el fortalecimiento con más elementos, vehículos y equipamiento a la Policía Violeta, conformado al 100 por ciento por mujeres capacitadas para prevenir, atender y reaccionar ante casos de violencia de género y familiar.

El edil destacó la necesidad de fortalecer este agrupamiento para reforzar las labores que llevan a cabo sus integrantes en favor de las mujeres y las familias de esta ciudad mediante patrullajes permanentes con enfoque de proximidad social, además de ofrecer atención especializada a las víctimas ante diversos tipos de violencia, y el acompañamiento que brindan a estas últimas al canalizarlas a instituciones especializadas.

Reiteró que en Saltillo se continuarán reforzando también los otros agrupamientos con que cuenta la policía de esta ciudad con la incorporación de los 50 cadetes que ya egresaron de la Academia de Policía, más los otros 50 que actualmente se están capacitando en esa institución.

“Con estos cien nuevos cadetes vamos a reforzar los diferentes ayuntamientos que tenemos actualmente. La creación de estos agrupamientos se determina dependiendo de las necesidades que vemos en la comunidad y en el municipio, ahorita lo que estamos buscando también reforzar mucho es el agrupamiento Violeta, por eso desde el año pasado arrancamos la línea 800 Violeta que nos da la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a los servicios que ofrece este agrupamiento”, señaló.

“Por eso también trabajamos de una manera coordinada con el Instituto Municipal de las Mujeres con lo de Sitios Seguros para poder de alguna otra manera encaminar, pero de acuerdo a las reuniones que tenemos mensualmente de seguridad vamos viendo si hay necesidad de poder incrementar agrupamientos o qué agrupamiento es el que tenemos que reforzar con mayor cantidad de elementos, es de acuerdo a los números y a los indicadores que vamos teniendo”, puntualizó el alcalde. (ÁNGEL AGUILAR)