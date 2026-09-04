Retoma Icojuve visitas a escuelas en favor de la salud mental y lucha contra adicciones

A la par del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Instituto Coahuilense de la Juventud retomó su agenda de visitas a secundarias, preparatorias y universidades para acercar a los jóvenes conferencias y actividades enfocadas en salud mental, prevención de adicciones y promoción del deporte.

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve) aperturó nuevamente su agenda de visitas a instituciones educativas de esta entidad, con el propósito de acercar a las nuevas generaciones información y herramientas para el cuidado de su salud mental, la prevención de adicciones y la práctica deportiva.

Iván Terashima Zamora, titular del Icojuve, señaló que durante este nuevo ciclo escolar el organismo continuará con el trabajo de campo en secundarias, preparatorias y universidades, además de llevar brigadas a las colonias para mantener un contacto directo con los jóvenes.

«Vamos a estar nuevamente en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades y en las colonias, llevando brigadas con la finalidad de seguir trabajando la mejor política social que tenemos desde el Instituto, que es la cercana, el ir a escuchar a los jóvenes, el ir a atenderlos personalmente», indicó.

Explicó que las actividades contemplan conferencias y acciones relacionadas principalmente con salud mental, lucha contra las adicciones y promoción del deporte, como parte de las estrategias para prevenir conductas de riesgo entre adolescentes y jóvenes.

Las instituciones educativas interesadas en solicitar conferencias o actividades sobre salud mental, prevención de adicciones y promoción del deporte pueden pedir informes y establecer contacto con el Icojuve a través de las redes sociales oficiales del Instituto.

«A tres años que llevamos al frente, ya recorrimos todas las universidades politécnicas, tecnológicas, falta una que otra privada y, de igual manera, vamos a entrar mucho a trabajar en las preparatorias y secundarias, a seguir brindando atención y ver qué más podemos seguir mejorando para nuestros jóvenes», externó. (OMAR SOTO)