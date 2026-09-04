Refrenda UA de C alianza estratégica con la Colectiva “Madres Poderosas de la Laguna”

Torreón, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación de Igualdad de Género y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU), realizó la firma para la renovación de la Alianza Estratégica con la Colectiva “Madres Poderosas de la Laguna”, a favor de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio y las personas cuidadoras adheridas a esta organización.

Esta firma refrenda el compromiso institucional de la máxima casa de estudios en alineación a sus principios éticos de responsabilidad social universitaria, para continuar contribuyendo con las familias que han sido vulneradas en pro de proporcionales alternativas para su desarrollo académico, profesional y social.

El documento fue signado en la Sala de Seminarios del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre” de Ciudad Universitaria Campus Torreón, por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez y la representante de la colectiva de madres poderosas, María Elena de la Fuente Cepeda, acompañados por la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y la Niñez en el estado de Coahuila, Katy Salinas Pérez, la coordinadora de Igualdad de Género, Lorena Medina Bocanegra, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata y funcionariado universitario.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, manifestó que se continuará con el apoyo y respaldo a la colectiva “Madres Poderosas de la Laguna”, brindando un acompañamiento que trascienda administraciones y se traduzca en hechos concretos, también destacó que, como institución pública, se tiene la obligación moral de aportar sus recursos y capacidades para proteger y formar las infancias y juventudes afectadas por la violencia de género.

Así mismo, refrendó el compromiso de la universidad de trabajar en un frente común junto al gobierno estatal, las empresas y la sociedad civil para erradicar la violencia y fortalecer la seguridad.

Por su parte, la coordinadora de Igual de Género, Lorena Medina Bocanegra, manifestó que la renovación de la alianza estratégica con la colectiva “Madres Poderosas de la Laguna”, representa un convenio institucional orientado a continuar brindando acompañamiento integral y mejorar la calidad de vida de 30 familias víctimas indirectas de feminicidio.

Agregó que, la máxima casa de estudios, refrenda su compromiso de mantener vigentes los apoyos en inscripciones escolares para los hijos y nietos de las integrantes de la colectiva, garantizando su acceso a la educación en diversos planteles universitarios, así mismo, se ha asumido la responsabilidad social de dar continuidad y optimizar de manera operativa los programas de asistencia vigentes, en coordinación con dependencias universitarias y centros de justicia del estado.

También mencionó que como parte de los compromisos tangibles que asume la universidad, se dará continuidad a las brigadas de salud especializada, atención psicológica y entrega de apoyos asistenciales para los más de 40 menores de edad que integran el padrón de la colectiva.

Por su parte, la Sra. María Elena de la Fuente, agradeció a la Universidad Autónoma de Coahuila y al rector Octavio Pimentel por el respaldo institucional brindado, reconociendo la cobertura de estudios para los jóvenes, niñas y niños en situación de orfandad.

Destacó que, para las cuidadoras, en su mayoría abuelas con dificultades de inserción laboral debido a la edad, este apoyo resulta indispensable para formar hombres y mujeres de bien que se integren con éxito a la sociedad, también se comprometieron a mantener una participación activa para asegurar que las nuevas generaciones aprovechen estas herramientas educativas, rompiendo con patrones históricos de sumisión y enseñando a las infancias a luchar colectivamente por sus derechos.

Cabe señalar que, con la renovación de esta alianza, la Universidad Autónoma de Coahuila continuará ofreciendo a las víctimas indirectas de feminicidio como son las y los hijos, una formación académica a nivel bachillerato y universitario de acuerdo con los reglamentos y de forma satisfactoria, además seguirá gestionando el apoyo a través de los servicios médicos en los hospitales Universitarios e Infantil, Centros Comunitarios y otros que dispongan las facultades de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud.

Además, seguirá el apoyo a través del servicio odontológico en las clínicas de las facultades de Odontología, así como, el apoyo psicológico por parte de la facultad y escuelas de psicología, también mediante el programa Lobos en Acción, con la entrega de despensas, ropa, zapatos, medicamentos, artículos escolares, acceso a cursos, talleres culturales y cursos de verano recreativos.

Por su parte, la Colectiva de Madres Poderosas de la Laguna continuará participando cuando se les solicite el apoyo para la difusión de medidas preventivas contra la violencia hacia las mujeres. (El Heraldo de Saltillo)