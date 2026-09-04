Registra Zacatecas 23 ataques con explosivos

Zacatecas, México.- Zacatecas registra 23 agresiones con explosivos, seis de ellas mediante vehículos cargados con algún tipo de artefacto, informaron este viernes autoridades federales y estatales.

El dato fue revelado durante la mañanera presidencial al abordar el atentado del pasado 30 de agosto contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, donde fue utilizado un vehículo con aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el ataque en Ojocaliente fue uno de los de mayor magnitud entre los registrados en la entidad.

“Han sido 23, unos no de la misma magnitud, por supuesto; este fue de los más grandes”, señaló.

Posteriormente, autoridades ministeriales de Zacatecas detallaron que en seis de esos 23 casos fueron utilizados vehículos con algún tipo de explosivo.

“De los 23 tenemos identificado que se ha utilizado en seis ocasiones vehículos con un tipo de explosivo”, se informó durante la conferencia.

Las autoridades relacionaron estos episodios con la disputa que mantienen en Zacatecas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico.

No obstante, atribuyeron los estallidos al CJNG.

Sobre el atentado de Ojocaliente, García Harfuch informó que tres personas fueron detenidas, entre ellas quien fue identificado como el principal responsable de la agresión.

El funcionario agregó que, junto con la Fiscalía de Zacatecas y las instituciones del Gabinete de Seguridad, continuaban las investigaciones para identificar y detener a otros integrantes de la célula criminal involucrada.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas del 30 de agosto, cuando fue detonado un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo que contaba con reporte de robo en Jalisco.

Las primeras diligencias estimaron que fueron utilizados aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo.

La detonación dejó 11 personas lesionadas. Una permanecía hospitalizada este viernes, aunque las autoridades informaron que su condición había evolucionado de grave a un estado de atención intermedia.

También fueron reportadas 63 viviendas afectadas, con daños de distinta magnitud. El Gobierno estatal puso en marcha un programa de apoyo para su rehabilitación. (AGENCIA REFORMA)