Con coloquio académico, conmemora CISE de la UA de C 30 años de la Maestría en Economía Regional

Con una jornada dedicada al análisis de los principales retos económicos y sociales de México, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevó a cabo el Coloquio de Economía Regional, encuentro que sirvió también como marco para conmemorar el 30 aniversario de la Maestría 18 del Doctorado en Economía Regional.

En la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, en representación del rector Octavio Pimentel Martínez, asistió el director de Investigación y Posgrado, Luis Gutiérrez Flores, acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el director del CISE, Gustavo Félix Verduzco, así como invitados especiales, investigadores, docentes, estudiantes y egresadas y egresados del programa.

En su mensaje de bienvenida, el director del Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Gustavo Félix Verduzco, destacó la relevancia de conmemorar los 30 años de la Maestría en Economía Regional y los 18 años del Doctorado en Economía Regional, programas que han contribuido al estudio de las dinámicas económicas y sociales del norte de México.

Subrayó que ambos posgrados surgieron con la visión de comprender las desigualdades territoriales y generar conocimiento útil para atender los retos de las regiones, particularmente de Coahuila, ante fenómenos como el nearshoring, la transición energética y la disponibilidad de recursos hídricos.

Félix Verduzco reconoció a quienes impulsaron y consolidaron estos programas a lo largo de su historia, así como a investigadores, docentes, estudiantes y egresados que han contribuido al prestigio del CISE; años se los posgrados que han formado alrededor de 200 egresados que desempeñan en los sectores público, productivo y académico.

Por su parte, el director de Investigación y Posgrado, Luis Gutiérrez Flores, destacó que una universidad pública tiene la responsabilidad de generar conocimiento que permita comprender y transformar la realidad; por lo que señaló que, durante 30 años, la Maestría en Economía Regional del CISE ha formado especialistas y generada investigación sobre las desigualdades y transformaciones económicas y sociales de las regiones.

Agregó que, ante los cambios en las cadenas productivas, la tecnología y las ciudades, así como los retos de desigualdad y sustentabilidad, la investigación debe aportar evidencia para anticipar escenarios, apoyar la toma de decisiones y contribuir a la construcción de soluciones para la sociedad.

Como parte del programa, el profesor emérito y ex rector de la UAdeC, Dr. Alejandro Dávila Flores ofreció la conferencia magistral “Más es Menos”, en la que compartió reflexiones y análisis vinculados con la economía regional y los desafíos que enfrenta el país.

Posteriormente, se llevó a cabo la presentación de capítulos del libro “Estudios de Economía Regional Aplicada, Volumen II”, mediante dos mesas de trabajo, los cuales abordaron una amplia variedad de problemáticas, entre ellas la productividad y heterogeneidad espacial de la agricultura de riego en el norte de México, la vulnerabilidad socioambiental y la minería en municipios de Zacatecas, el mercado de vehículos híbridos y eléctricos y el bienestar financiero de los adultos mexicanos, entre otros.

La jornada continuó con el encuentro “Investigación y experiencias de egresadas y egresados”, organizado en tres mesas de trabajo; en este espacio se presentaron investigaciones relacionadas con inteligencia artificial y sistemas de apoyo a decisiones económicas, cadenas de suministro, territorio y empresa, calidad de la vivienda en México, transporte público gratuito, accidentes automovilísticos, gasto de los hogares rurales, obesidad infantil, poder corporativo, meritocracia y desigualdad, entre otros temas. (El Heraldo de Saltillo)