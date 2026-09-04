Declaran nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer que asesinó a sus 3 hijos ¿Qué sigue?

Tras siete días de deliberaciones entre el jurado y no llegar a un veredicto unánime el juez declaró nulo el juicio

Massachusetts, Estados Unidos.- Un juez federal declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico, por falta de veredicto unánime en el séptimo día de deliberación, de acuerdo con la cadena ‘CNN’.

La resolución se tomó en el séptimo día de deliberaciones, luego de que el jurado (compuesto por nueve mujeres y tres hombres) comunicara formalmente al juez William Sullivan su incapacidad para alcanzar un veredicto unánime sobre los tres cargos de asesinato en primer grado.

Tras casi 5 semanas de proceso y la declaración de aproximadamente 85 testigos, el estancamiento derivó en nulidad, aunque el magistrado otorgó una hora a la defensa para presentar una apelación de emergencia contra la medida.

La ruptura interna del jurado quedó al descubierto tras más de 28 horas de discusiones y múltiples notas enviadas al magistrado.

La defensa buscaba que el jurado declarara a Clancy no culpable, alegando que sufría una psicosis posparto severa, agravada por potentes fármacos psiquiátricos, mientras que la Fiscalía sostiene que planificó cuidadosamente los asesinatos, lo que descartaría un brote psicótico.

¿Qué sigue?

La nulidad del proceso no implica la liberación inmediata de Clancy, quien permanecía bajo custodia en el Hospital Tewksbury mientras se evalúa el caso, en el que la acusada utilizó bandas de ejercicio para quitarle la vida a sus hijos de 5, 3 años y 8 meses antes de intentar suicidarse.

La Fiscalía del Distrito del Condado de Plymouth evalúa ahora sus opciones legales, las cuales incluyen organizar un segundo juicio, negociar un acuerdo de culpabilidad o desestimar los cargos. De reabrirse el proceso con cargos reducidos a asesinato en segundo grado, la defensa sugirió que la acusada podría optar por ser juzgada por un juez en lugar de un nuevo jurado. (El Heraldo de Saltillo)